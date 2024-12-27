Развитие сетей: МегаФон прокачал мобильный интернет в селах Белгородчины

MForum.ru
27.12.2024,
Еще почти 10 тысяч жителей сел Белгородской области получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 60 Мбит/с. Такого результата МегаФон добился за счет модернизации и установки новых БС в 10 населенных пунктах региона.
Оператор ввел в эксплуатацию телеком-объекты в селах Ольшанка, Холки, Верхнее Кузькино и Малотроицкое Чернянского района и в Лесном Уколове и Круглое Красненского района. Более 4 тысяч жителей этих населенных пунктов смогли почувствовать улучшение параметров связи. Вырос охват сети и ее емкость, интернет ускорился в среднем на четверть.
Оператор модернизировал базовые станции в Красненском, Красногвардейском и Чернянском районе, в том числе в селах Большебыково и Волоконовка и в городе Бирюч с населением около 7 тысяч человек. Этот удаленный на 150 километров от областного центра населенный пункт называют городом-музеем из-за большого количества исторических зданий: здесь сохранились старинные торговые ряды, три храма, лавка купца Санжарова и целый комплекс исторических зданий бывшей гимназии.
В часе езды от Бирюча – село Красное, окрестности которого настоящий рай для любителей истории. Здесь насчитывается более 20 археологических памятников: скифские курганы, селища, в одном из сел есть даже 400-летний дуб. Теперь местные жители смогут с легкостью делиться фотографиями уникальных артефактов с друзьями из других регионов.
«В сельских районах мы фиксируем значительный рост интернет-трафика, в связи с чем выросла нагрузка на существующие базовые станции. Чтобы повысить надёжность мобильных услуг и ускорить передачу данных, мы построили дополнительные телеком-объекты, оптимизировали сеть 2G и дополнили её новыми диапазонами LTE. Теперь все цифровые сервисы и мессенджеры в крупных селах севера и востока Белгородской области работают быстрее в среднем на 25%», – сообщил директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.
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теги: МегаФон развитие сетей Белгородская область
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