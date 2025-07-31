Развитие сетей: МТС в Белгородской области - оператор подключил к сети 40 малых населенных пунктов

31.07.2025, MForum.ru

За последние полгода МТС обеспечил доступом к цифровым сервисам жителей 40 сел и деревень Белгородской области. По данным оператора связь и мобильный интернет МТС появились в небольших населенных пунктах с общим числом жителей в 8 тысяч. Сеть модернизирована в 15 районах области.

Больше всего жителей, 485 человек, стало село Афоньевка Волоконовского района. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Алексеевском (7 сел), Валуйском (6 сел) и Губкинском (6 сел) районах.

«МТС работает над качеством связи и мобильного интернета по всему региону, уделяя особое внимание малым и удаленным территориям с небольшой численностью населения. Устранение цифрового неравенства – наша социальная миссия. И это вопрос не только удобства жителей, но и их безопасности. Позвонить родственникам, вызвать врача или экстренные службы, оформить заявления и документы онлайн — базовая необходимость людей. С начала года мы уже обеспечили доступом к цифровым сервисам почти 32 тысячи жителей в более 140 населенных пунктах Белгородской области», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Белгородская область

--