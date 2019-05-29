Телеком: МТС запустила поддержку NB-IoT в Белогороде, Старом Осколе и Губкине

29.05.2019, MForum.ru

МТС продолжает активно формировать покрытие сети NB-IoT в России. На этот раз компания сообщает о запуске поддержки работы с устройствами NB-IoT в трех городах Белгородской области: Белгороде, Старом Осколе и в Губкине.





Для первичного формирования базы пользователей, МТС предлагает предпринимателям области, которые хотели бы попробовать работу с новым стандартом, получить за 1 рубль готовые к использованию SIM карты, предназначенные для работы в сети NB-IoT, а также доступ к IoT-платформе МТС для управления устройствами. Тем, кто решил поучаствовать в эксперименте, предлагается обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС, где обслуживают юридических лиц.



В регионе за работу сети NB-IoT МТС отвечает директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.



МТС остается лидером по развертыванию сетей NB-IoT в России. В перспективе это может обеспечить оператору неплохой старт на российском рынке NB-IoT.

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теги: телеком NB-IoT МТС Белгородская область