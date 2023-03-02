Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России

02.03.2023, MForum.ru

Очевидно, что дело идет к постепенному закрытию сетей 3G в России. В МТС торопиться с этим не будут, закрытие будет поэтапным, по мере снижения числа аппаратов без LTE в абонентской базе.

«Сегодня только 6% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, и мы ожидаем, что эта доля в ближайшие годы продолжит сокращаться. После 2025 года, по мере прекращения использования 3G-телефонов, мы сможем постепенно выключать остающиеся сети UMTS, что даст прирост скорости в сетях LTE еще на 12%», - комментирует вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Запуск слоя LTE 2100 расширяет и улучшает покрытие сети LTE МТС, т.к. использование частот 2100 МГц позволяет охватывать большую территорию и обеспечивать лучшее покрытие в помещениях, чем при использовании частот 2600 МГц. Расширяется доступ абонентов к VoLTE.

Кроме рефарминга диапазона 2100 МГц, МТС провела в 83 регионах России работы по рефармингу диапазона 1800 МГц.

«В условиях, когда потребление интернет-трафика из года в год растет, а частотного спектра не хватает, рефарминг – наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. В рамках технологической нейтральности МТС первой в России стала осваивать частоты устаревающих стандартов под строительство современных сетей LTE-Advanced. Начиная с 2015 года у нас практически во всех регионах России переиспользован диапазон GSM 1800, а с 2018 года мы активно заняты рефармингом частот UMTS 2100», - отметил Виктор Белов.

Сети LTE 2100 МТС развернуты в 33 российских регионах:

Алтайский край Брянская область Бурятия Владимирская область Вологодская область Дагестан Забайкальский край Ивановская область Калужская область Карелия Коми Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курская область Ленобласть Липецкая область Москва Московская область Новосибирская область Орловская область Приморский край Псковская область Ростовская область Самарская область Саратовская область Санкт-Петербург Ставропольский край Татарстан Тульская область Тюменская область Ямало-Ненецкий АО Ярославская область

В ряде локаций в этих регионах рефарминг продолжится.

В 2023 году МТС планирует завершить в основном рефарминг диапазона 2100 МГц в Москве и еще в 13 регионах:

Архангельская область Белгородская область Волгоградская область Воронежская область Калининградская область Кемеровская область Мурманская область Новгородская область Оренбургская область Рязанская область Свердловская область Тамбовская область Тверская область

Как это можно прокомментировать? Рефарминг - мера одновременно естественная и вынужденная. В России, в отсутствии 5G и выделения операторам новых частот в среднем диапазоне, приходится переиспользовать под LTE все доступные частотные ресурсы, начиная от 1800 МГц и 2100 МГц. МТС, как видим, действует масштабно, что обеспечивает компании возможность удерживать качество услуг на приемлемом уровне или даже добиваться улучшения клиентского опыта, несмотря на нехватку частот и проблемы с закупками оборудования.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей рефарминг 2100 МГц band 1 МТС

--