Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России

MForum.ru
02.03.2023,
Очевидно, что дело идет к постепенному закрытию сетей 3G в России. В МТС торопиться с этим не будут, закрытие будет поэтапным, по мере снижения числа аппаратов без LTE в абонентской базе.
«Сегодня только 6% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, и мы ожидаем, что эта доля в ближайшие годы продолжит сокращаться. После 2025 года, по мере прекращения использования 3G-телефонов, мы сможем постепенно выключать остающиеся сети UMTS, что даст прирост скорости в сетях LTE еще на 12%», - комментирует вице-президент по технике МТС Виктор Белов.
Запуск слоя LTE 2100 расширяет и улучшает покрытие сети LTE МТС, т.к. использование частот 2100 МГц позволяет охватывать большую территорию и обеспечивать лучшее покрытие в помещениях, чем при использовании частот 2600 МГц. Расширяется доступ абонентов к VoLTE.
Кроме рефарминга диапазона 2100 МГц, МТС провела в 83 регионах России работы по рефармингу диапазона 1800 МГц.
«В условиях, когда потребление интернет-трафика из года в год растет, а частотного спектра не хватает, рефарминг – наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. В рамках технологической нейтральности МТС первой в России стала осваивать частоты устаревающих стандартов под строительство современных сетей LTE-Advanced. Начиная с 2015 года у нас практически во всех регионах России переиспользован диапазон GSM 1800, а с 2018 года мы активно заняты рефармингом частот UMTS 2100», - отметил Виктор Белов.
Сети LTE 2100 МТС развернуты в 33 российских регионах:
В ряде локаций в этих регионах рефарминг продолжится.
В 2023 году МТС планирует завершить в основном рефарминг диапазона 2100 МГц в Москве и еще в 13 регионах:
Как это можно прокомментировать? Рефарминг - мера одновременно естественная и вынужденная. В России, в отсутствии 5G и выделения операторам новых частот в среднем диапазоне, приходится переиспользовать под LTE все доступные частотные ресурсы, начиная от 1800 МГц и 2100 МГц. МТС, как видим, действует масштабно, что обеспечивает компании возможность удерживать качество услуг на приемлемом уровне или даже добиваться улучшения клиентского опыта, несмотря на нехватку частот и проблемы с закупками оборудования.
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теги: развитие сетей рефарминг 2100 МГц band 1 МТС
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