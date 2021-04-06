Развитие сетей: Билайн поднял скорости мобильного интернета в Томске за счет рефарминга частот 1800 МГц

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Развитие сетей: Билайн поднял скорости мобильного интернета в Томске за счет рефарминга частот 1800 МГц

06.04.2021, MForum.ru

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Билайн сообщает о завершении проекта по улучшению пропускной способности и скоростных характеристик сети мобильного интернета LTE/4G в Томске. Этого удалось достичь за счет рефарминга, то есть перераспределения имеющейся у оператора частотной полосы в диапазоне 1800 МГц в пользу LTE. Если до недавнего времени Билайн использовал под LTE полосу 10 МГц в диапазоне 1800 МГц, то теперь она выросла до 15 МГц. Голос, соответственно, теперь обрабатывается сетью GSM 900 МГц.

Вымпелком заявляет о росте скоростей мобильного интернет-доступа, в среднем, на 20%. И это несмотря на то, что трафик, потребляемый абонентами непрерывно растет. Территорией Томска улучшения не ограничились, также ускорился интернет в Томском районе и практически во всех крупных населенных пунктах Томской области.

Светлана Нестерова, директор Томского филиала Билайн: «Мы сфокусировались на наших абонентах и искренне хотим сделать все возможное, чтобы в процессе пользования услугами Билайн клиенты получали лучший сервис. Увеличение скорости мобильного интернета – первый шаг на нашем большом пути улучшения качества связи и покрытия 4G Билайн на территории Томской области в 2021 году. Мы запланировали и уже приступили к строительству новых вышек связи, которые позволят обеспечить непрерывное покрытие сигналом 4G на территории Томска и ближайшего пригорода. В крупных населенных пунктах Томской области действующие вышки связи будут оборудованы дополнительным устройствами, обеспечивающими одновременно и голосовую связь, и мобильный интернет 4G».

Используемые для LTE частоты в Томской области

Диапазон band 1 band 3 band 7 band 8 band 20 band 38
МТС  Y Y Y Y   Y
Билайн   Y Y      Y
МегаФон   Y Y   Y  
Tele2   Y     Y  
  • МТС использует в Томской области полосу 10 МГц в 1800 МГц, а также 20 МГц в 2.5 ГГц (совместно с Билайн). Еще 20 МГц - в 2.6 ГГц.
  • Билайн задействовал до 15 МГц в 1800 МГц, а также 20 МГц в 2.5 ГГц совместно с МТС. И 20 МГц в 2.6 ГГц.
  • МегаФон использовал 20 МГц в 2.5 ГГц, а также 5 МГц в band 20.
  • Tele2 задействовала 10-15 МГц в 1800 МГц, и 5 МГц в band 20.

Данные неполные, например, я не знаю, сколько МГц использует МегаФон в band 3 под LTE. Или сколько МТС занял под LTE в band 1, в band 8.

Телеком в Томской области

пресс-релиз

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Томская область рефарминг

© Алексей Бойко, MForum.ru

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