IoT. NB-IoT: МТС запустила умный мониторинг люков кабельной канализации в Томской области

MForum.ru

IoT. NB-IoT: МТС запустила умный мониторинг люков кабельной канализации в Томской области

19.01.2023, MForum.ru

Заказчиком в проекте выступает Томскнефтехим (СИБУР). МТС поставляет решение по дистанционному мониторингу люков кабельной канализации, расположенных за территорией завода. Как ожидается, это позволит предотвратить проникновение сторонних лиц в промышленные коммуникации, снизить риск вандализма на объектах связи, а также позволит реже выезжать на мониторинг люков.

 

 

Для мониторинга МТС применяет IoT-датчики, которые устанавливаются на внутреннюю поверхность люка. Датчик контролирует положение люка в пространстве. Если люк повреждается, или его наклон меняется больше, чем на 3 градуса, датчик самостоятельно отправляет оповещение на смартфон ответственного сотрудника заказчика. Датчики подключены к беспроводной сети МТС NB-IoT. Встроенной батареи должно хватать на 10 лет работы датчика.

 

 

«Решение для дистанционного мониторинга люков работает на созданной нами платформе интернета вещей МТС IoT HUB, которая позволяет подключать любые умные устройства и датчики, контролировать их состояние и управлять ими, а также собирать данные со сторонних платформ. Наш совместный проект с СИБУРом — яркий пример того, как цифровые технологии помогают снижать эксплуатационные расходы и обеспечивать безопасность жителей и транспорта. Аналогичные решения могут использоваться не только на производственных предприятиях, но и в городской среде для сохранности имущества коммунального хозяйства», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

пресс-релиз МТС 

 

Больше информации: Томская область ; NB-IoT ; IoT 

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теги: МТС Томская область IoT

© Алексей Бойко, MForum.ru

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