Развитие сетей: МегаФон в Томской области - интернет 4G/LTE разогнали до 190 Мбит/с

02.12.2024, MForum.ru

Для того, чтобы достать таких показателей инженеры МегаФона в Октябрьском и Советском районе провели модернизацию сети и установку дополнительного оборудования. Задействовано 3 частотных диапазона, "высокочастотный" (вероятно, речь идет о b7, 2.5 ГГц), обеспечивает повышение емкости сети и высокие пиковые скорости передачи данных. Также задействован "среднечастотный диапазон" (здесь можно только гадать, идет ли речь о 2100 МГц или 1800 МГц) и "низкочастотный".

«Аналитики компании отмечают, что с начала 2024 года онлайн-трафик в столице региона вырос на 77%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Активное потребление интернета обязывает нас постоянно отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли около 30 улиц частной жилой застройки и пригородная часть Томска — садовое товарищество «Роща». Улучшение связи также почувствуют абоненты в магазинах, на остановках общественного транспорта, автодорогах, и других объектах городской инфраструктуры», - рассказал директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

По статистике оператора, 61% вызовов абонентов МегаФон в Томске совершают звонки в сетях LTE/4G в режиме VoLTE, причем этот показатель за год вырос на треть.

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теги: МегаФон развитие сетей Томская область

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