Развитие сетей: МТС в Томской области - базовые станции Иртея появились в селах Красный Яр, Батурино и Комсомольск

MForum.ru
20.03.2025,
МТС сообщает о запуске 4 отечественных базовых станций Иртея в Томской области: 2 установлены в селе Красный Яр Кривошеинского района и по одной - в Батурино Асиновского района и Комсомольск Первомайского района.
Используются БС, способные работать в диапазоне 800 МГц и 1800 МГц. Благодаря этому развертыванию, почти 5 тысяч жителей упомянутых сел получили доступ к LTE.
«Томская область стала одним из первых регионов, на территории которого МТС установила отечественные базовые станции, а сейчас наши технические специалисты занимаются настройкой оборудования. Таким образом, Томск подтвердил свой статус инновационного региона, где не только занимаются собственными технологическими разработками, но и с интересом внедряют то, что создано другими, в данном случае в телеком-сфере», — прокомментировал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.
Томская область - один из более, чем десятка российских регионов, которые получили оборудование компании Иртея, дочернего бизнеса МТС.
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теги: МТС Томская область развитие сетей
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