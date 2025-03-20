Развитие сетей: МТС в Томской области - базовые станции Иртея появились в селах Красный Яр, Батурино и Комсомольск

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Томской области - базовые станции Иртея появились в селах Красный Яр, Батурино и Комсомольск

20.03.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске 4 отечественных базовых станций Иртея в Томской области: 2 установлены в селе Красный Яр Кривошеинского района и по одной - в Батурино Асиновского района и Комсомольск Первомайского района.

Используются БС, способные работать в диапазоне 800 МГц и 1800 МГц. Благодаря этому развертыванию, почти 5 тысяч жителей упомянутых сел получили доступ к LTE.

 

 

«Томская область стала одним из первых регионов, на территории которого МТС установила отечественные базовые станции, а сейчас наши технические специалисты занимаются настройкой оборудования. Таким образом, Томск подтвердил свой статус инновационного региона, где не только занимаются собственными технологическими разработками, но и с интересом внедряют то, что создано другими, в данном случае в телеком-сфере», — прокомментировал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Томская область - один из более, чем десятка российских регионов, которые получили оборудование компании Иртея, дочернего бизнеса МТС.

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теги: МТС Томская область развитие сетей 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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