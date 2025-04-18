Развитие сетей: Билайн в Томской области - новые БС появились еще в 7 населенных пунктах области

18.04.2025, MForum.ru

Кривошеинский район: село Красный Яр;

Кожевниковский район: село Уртам;

Зырянский район: село Зырянское и село Чердаты;

Тегульдетский район: село Берегаево;

Верхнекетский район: село Клюквинка; город Кедровый: село Пудино.

«Работы в преддверии летнего сезона позволили не только создать уверенное покрытие для жителей этих населенных пунктов, но и подготовить сеть к приезду отдыхающих», — прокомментировал директор томского отделения Билайн Сергей Воронин.

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теги: развитие сетей Томская область

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