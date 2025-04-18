Развитие сетей: Билайн в Томской области - новые БС появились еще в 7 населенных пунктах области

MForum.ru
18.04.2025,
«Работы в преддверии летнего сезона позволили не только создать уверенное покрытие для жителей этих населенных пунктов, но и подготовить сеть к приезду отдыхающих», — прокомментировал директор томского отделения Билайн Сергей Воронин.
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теги: развитие сетей Томская область
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