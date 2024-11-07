Развитие сетей: МегаФон в Томской области - в рамках программы УЦН расширено покрытие еще в 6 районах

MForum.ru
07.11.2024,
Около 2000 жителей сел и других населенных пунктов в Томской области впервые получили доступ к мобильному интернету LTE компании МегаФон, в том числе покрытие появилось в ряде малонаселенных и труднодоступных поселений, где живет от 90 до 400 человек.
МегаФон занимается расширением покрытия в рамках госпроекта УЦН 2.0 с участием регионального министерства информационного развития и связи.
В частности, в программу улучшений услуг сотовой связи попала деревня Сугот Колпашевского района, где живет менее 100 человек.
«Наша компания стремится к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Такое решение позволило обеспечить сотовой связью МегаФона деревни Сугот и села Новоильинка Колпашевского района, сёл Чернышевка Бакчарского района, Окунеево Зыряновского района и Сарафановка Молчановского района, деревни Берёзкино Томского района, поселков Белый Яр и Четь-Конторка Тегульдетского района. В общей сложности в этих населенных пунктах проживают около 2 тысяч человек», - рассказал директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.
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теги: МегаФон развитие сетей Томская область УЦН
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