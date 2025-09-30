Развитие сетей: МегаФон в Томской области - более 5 тысяч жителей получили доступ к 4G/LTE

30.09.2025, MForum.ru

Оператор развернул сеть 4G/LTE в сельской местности Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Томского, Первомайского, Шегарского, Каргасокского, Парабельского и Чаинского районов.

Расширение покрытия LTE-сети МегаФона было проведено в рамках федерального проекта УЦН 2.0, реализуемого при поддержке Министерства цифрового развития Томской области. В программу вошли малочисленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает от 100 до 900 человек, всего 21 пункт.

Одно из таких мест – село Старокороткино, основанное селькупами – одними из представителей коренных народов Севера. Несмотря на удаленность от столицы региона, почти 300 км, поселение хорошо известно у путешественников со всей России.

«Мероприятия по расширению сети и улучшению качества связи — планомерная повседневная работа оператора в регионе. Наши специалисты проводят рефарминг частот, модернизируют действующие базовые станции и строят новые объекты связи. Развитие инфраструктуры идёт за счёт собственных технологических решений или, как в этом случае, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. В прошлом году благодаря такому решению мы обеспечили связью восемь населенных пунктов Томской области, в которых проживает около 2 тысяч человек», – рассказал директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

