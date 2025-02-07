Развитие сетей: Билайн в Томской области - в рамках УЦН сеть оператора появилась в 8 муниципальных районах

07.02.2025, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о подключении к мобильному интернету 4G/LTE 15 небольших населенных пунктов в 8 муниципальных районах Томской области. Это произошло, поскольку Билайн участвует в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ.

В рамках УЦН сейчас идет подключение населенных пунктов с числом жителей до 500 человек. В Томской области, в рамках этого проекта, мобильный интернет Билайн появился в следующих населенных пунктах:

Тегульдетский р-н: п. Четь-Конторка, п. Белый Яр;

Зырянский р-н: п. Громышевка;

Кривошеинский р-н: д. Вознесенка, п. Белосток, д. Новоисламбуль;

Томский р-н: д. Аркашево, д. Головина;

Колпашевский р-н: д. Волково, с. Старокороткино, д. Могильный Мыс;

Зырянский р-н: с. Туендат;

Асиновский р-н: п. Первопашенск;

Кожевниковский р-н: с. Елгай, д. Аптала.

Во всех населенных пунктах поддерживается возможность использования технологии VoLTE.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей УЦН устранение цифрового неравенства Томская область

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