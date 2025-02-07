Развитие сетей: Билайн в Томской области - в рамках УЦН сеть оператора появилась в 8 муниципальных районах

MForum.ru
07.02.2025,
ВымпелКом сообщает о подключении к мобильному интернету 4G/LTE 15 небольших населенных пунктов в 8 муниципальных районах Томской области. Это произошло, поскольку Билайн участвует в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ.
В рамках УЦН сейчас идет подключение населенных пунктов с числом жителей до 500 человек. В Томской области, в рамках этого проекта, мобильный интернет Билайн появился в следующих населенных пунктах:
Во всех населенных пунктах поддерживается возможность использования технологии VoLTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн Вымпелком развитие сетей УЦН устранение цифрового неравенства Томская область
--
Публикации по теме:
02.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Томской области - интернет 4G/LTE разогнали до 190 Мбит/с / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Томской области - в рамках программы УЦН расширено покрытие еще в 6 районах / MForum.ru
25.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Томской области - расширена сеть 4G в Стрежевом и Александровском / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Томской области - LTE получили еще в 21 населенном пункте области / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 13R получит сдвоенную камеру. Но это не точно / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo V50 готовится к анонсу / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о дате анонса Xiaomi 15 Ultra / MForum.ru
03.02. [Новинки] Анонсы: Doogee S119 – прочный смартфон со 108 Мп камерой, АКБ 10200 мАч и дополнительным экраном / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Новая серия Pova на подходе / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Honor работает над планшетом Pad X9a / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Samsung Galaxy S25 Edge / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (3a) и (3a) Pro / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: TCL P10 Color Ink Eye Protection с технологией NXTPAPER представлен в Китае / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (3a) получит больший экран 6,8'' и телеобъектив 50 Мп / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Грядущий анонс смартфона iQOO Neo 10R подтвержден официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Smart – смартфон за 6000 рупий / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Vivo V50 представят в феврале, V50 Pro - позже / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Tecno работает над серией смартфонов Camon 40 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Galaxy S25 Ultra – первый телефон Samsung с 16 ГБ оперативной памяти / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков / MForum.ru