Развитие сетей: МегаФон в Томской области - модернизация сети проведена на базовых станциях в селах Каргасок и Большая грива

Проведенная оператором МегаФон модернизация сети в Томской области затронула около 8 тысяч человек, жителей сел Каргасок и Большая грива. С начала года, трафик абонентов вырос в 1.5 раза по сравнению с январем-сентябрем 2024 года.

Запуск на действующей базовой станции дополнительных диапазонов, работающих "в низких и средних частотах", гарантирует более широкое покрытие сотовой связи и уверенный прием сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий с большим числом помещений.

Большая грива с ее 100 жителями стоит обособлено в горно-таёжной местности, поэтому мобильный телефон является у местных жителей единственным средством связи с внешним миром. Здесь, также как и в Каргаске, связисты установили «дальнобойные» слои второго и четвертого поколений связи c радиусом охвата до 35 км.

Каргасок, что в переводе с селькупского означает «Медвежий Мыс», расположен на севере Томской области, в 460 км от столицы региона. Село, основанное в начале XVII века, славится своей богатой историей, самобытной культурой и уникальным языком. За последние 150 лет здесь сплелись различные традиции коренных народов Севера, потомков русских казаков и вольнопереселенцев, ссыльных немцев, прибалтов и жителей стран СНГ. Современный Каргасок – это более 7 тысяч жителей и развитая инфраструктура, куда входит аэропорт, автопредприятие, речной порт, больничный комплекс, образовательные, культурные и спортивные учреждения.

«Проведенная модернизация повысила «цифровой» комфорт наших клиентов. Теперь голосовые вызовы как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE можно сделать из любой точки населенного пункта. Качество связи остается на высоком уровне, независимо от месторасположения базовой станции», — говорит директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

