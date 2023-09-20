Развитие сетей: МТС о развитии сети LTE в Томской области - еще 5 сел

MForum.ru
20.09.2023,
Как сообщает оператор, мобильный интернет стал доступен жителям сел Басандайка, Батурино, Октябрьское Томского района, села Вознесенка Шегарского района, а также райцентра Тегульдет. В этих населенных пунктах проживает порядка 12 тысяч человек.
МТС уже сообщала об установке дополнительного телеком-оборудования в Томской области в 2023 году. В мае сообщалось о том, что сеть LTE МТС появилась в поселках Межениновка, Большое Протопопово, в микрорайонах Красивый пруд и Ромашка, которые расположены в поселке Зональная станция, а также в рекреационной зоне – на берегу Оби в Киреевске.
В 2022 году мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС впервые появились территории дачных поселков, расположенных вдоль Богашевского и Коларовского трактов, а также на берегу реки Обь в селе Половинка Томского района.
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теги: МТС развитие сетей Томская область
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