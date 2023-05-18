Развитие сетей: МТС о развитии сети в Томской области - Томский район

18.05.2023, MForum.ru

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в Томском районе одноименной области. Впервые сеть LTE МТС появилась в поселках Межениновка, Большое Протопопово, в микрорайонах Красивый пруд и Ромашка, которые расположены в поселке Зональная станция, а также в рекреационной зоне – на берегу Оби в Киреевске.

«За последние пару лет мы значительно расширили и модернизировали сеть 4G в частном секторе и дачном пригороде Томска, а сейчас точечно закрываем редкие «слепые» зоны. Спрос на мобильный интернет стабильно высокий: мы отмечаем ежегодный рост потребления трафика в пригороде Томска на 20-30% в зависимости от направления. Именно поэтому к началу очередного дачного сезона мы установили несколько новых объектов связи, чтобы даже во время отдыха нашим абонентам должны быть доступны все цифровые сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе», – прокомментировал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В прошлом году мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС впервые появились территории дачных поселков, расположенных вдоль Богашевского и Коларовского трактов, а также на берегу реки Обь в селе Половинка Томского района.

пресс-релиз

В Томской области активны и другие операторы сотовой связи, но МТС - более других заметен в медийном пространстве, компания постоянно сообщает о развитии своей сети в регионе. В сети LTE компанией МТС в регионе задействованы частоты 2100 МГц, 1800 МГц, 2.5 ГГц и 2.6 ГГц (band 7 и band 38), 900 МГц.

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теги: МТС развитие сетей Томская область

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