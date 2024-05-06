Развитие сетей: МТС в Томской области - LTE получили еще в 21 населенном пункте области

MForum.ru
06.05.2024,
МТС сообщает о масштабном расширении покрытия сети 4G/LTE в Томской области. Впервые покрытие сети этого стандарта появилось в 21 населенном пункте области. В большинстве деревней и сел, которые получили мобильный доступ к интернету, проживает менее 500 человек.
Модель покрытия LTE МТС в Томской области (сайт компании)
LTE-доступ появился в девяти районах Томской области:
Таким образом еще порядка 10 тысяч жителей Томской области получили доступ к услугам через мобильную сеть LTE/4G МТС.
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теги: развитие сетей Томская область МТС
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