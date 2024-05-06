Развитие сетей: МТС в Томской области - LTE получили еще в 21 населенном пункте области

06.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает о масштабном расширении покрытия сети 4G/LTE в Томской области. Впервые покрытие сети этого стандарта появилось в 21 населенном пункте области. В большинстве деревней и сел, которые получили мобильный доступ к интернету, проживает менее 500 человек.





Модель покрытия LTE МТС в Томской области (сайт компании)

LTE-доступ появился в девяти районах Томской области:

Томском (деревни Аркашево, Головина, Березкино);

Колпашевском (село Старокороткино, деревни Волково, Могильный Мыс, Сугот);

Кривошеинском (село Белосток, деревня Новоисламбуль и Вознесенка);

Зырянском (село Окунеево деревни Туендат и Гормышевка);

Кожевниковском (село Елгай, деревня Аптала);

Тегульдетском (поселок Белый Яр, деревня Четь-Конторка);

Асиновском (поселок Первопашенск);

Бакчарском (село Чернышевка);

Молчановском (село Сарафановка).

Таким образом еще порядка 10 тысяч жителей Томской области получили доступ к услугам через мобильную сеть LTE/4G МТС.

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теги: развитие сетей Томская область МТС

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