Кадры: Директором МТС в Томской области стал Антон Гриднев

MForum.ru
30.11.2022,
Ранее Антон Гриднев занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли на территории Дальневосточного федерального округа. Антон Гриднев займет пост директора МТС в Томской области, который ранее занимала Марина Фещенко.
Одной из ключевых задач нового руководителя станет укрепление позиций компании на рынке проводного домашнего интернета и продвижение линейки комплексных тарифных планов.
«На территории Томской области сосредоточены ведущие российские вузы и IT-компании, крупнейшие добывающие предприятия. Последние годы мы активно улучшаем качество связи на севере области, где расположены нефтегазовые месторождения, создавая основу для внедрения передовых цифровых сервисов, от умного видеонаблюдения и до облачных технологий. В то же время мы реализовали несколько совместных проектов с вузами: от запуска тестовой зоны 5G до создания IoT-устройств с помощью наборов МТС Development Kit, и планируем расширить наше сотрудничество. Антон обладает профессионализмом и богатым опытом, поэтому я уверен, что он сможет добиться решения всех поставленных перед филиалом амбициозных задач во благо жителей и бизнеса Томской области», — прокомментировал директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.
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теги: МТС кадры назначения Томская область
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