Развитие сетей: МТС продолжает развивать сеть в Томской области - Межениновка и Большое Протопопово

18.11.2022, MForum.ru

МТС сообщает о запуске новых базовых стаций в Томском районе Томской области. Доступ к мобильному интернету LTE получили около 2 тысяч сельских жителей.

Новое оборудование установлено на территории сел Межениновка и Большое Протопопово, скорость доступа к мобильному интернету в этих селах достигла по данным оператора 100 Мбит/c.

«В этом году мы поставили себе задачу обеспечить жителей пригорода Томска качественным мобильным интернетом. Например, к началу дачного сезона МТС запустила сеть 4G более чем в двадцати садоводствах Томского района, а также улучшила покрытие на берегу Оби – в Киреевске и Половинке. Осенью высокоскоростной доступ в сеть получили жители села Кафтанчиково, а теперь и жители Межениновки и Большого Протопопово. До конца года в наших планах обеспечить LTE-покрытие еще в нескольких малых населенных пунктах региона», – отметил технический директор филиала МТС в Томской области Вадим Санфиров.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС Томская область развитие сетей