eSIM: МТС начала использовать eSIM в умных приборах учета

MForum.ru
22.09.2023,
МТС реализовала проект по внедрению умных приборов учета электроэнергии с eSIM на сетях Томской распределительной компании. eSIM чипы, eUICC формата MFF2 монтируются в приборы учета на этапе заводской сборки. Использование чипа вместо традиционной SIM-карты упрощает создание счетчиков с герметичным корпусом, которые практически не подвержены воздействиям окружающей среды.
«Интеллектуальные счетчики с модулем eSIM могут использоваться как в частных домовладениях, так и на технологических стыках поставщиков электроэнергии. С начала 2023 года «Россети Томск» уже подключила 400 приборов учета с eSIM, еще почти 900 устройств будут установлены до конца года. Здорово, что передовые технологичные практики активно применяются в коммунальном хозяйстве нашего региона», — рассказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.
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теги: МТС eSIM Томская область
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