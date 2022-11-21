Услуги: МТС предлагает платформу МТС Travel туристам из Томска

MForum.ru

Услуги: МТС предлагает платформу МТС Travel туристам из Томска

21.11.2022, MForum.ru

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На недавно открытой платформе travel.mts.ru по данным МТС собраны предложения примерно 14 тысяч отелей и гостинец только по России, до конца года оператор обещает добавить отели в странах СНГ, а позднее - в странах дальнего зарубежья.

 

 

Также до конца 2023 года на платформе должно появиться более 200 объектов для размещения в Кузбассе, включая курорт Шерегеш, а также около 300 отелей и аппартаментов в Новосибирске. Можно забронировать размещение в популярной у томичей Белокурихе.

Оплачивать бронирование можно картой российского банка, практически любой платежной системы.

Сервис МТС Travel создан на базе бизнеса приобретенной оператором в 2022 году компании "Броневик", активного участника рынка бронирования мест размещения, это очередной шаг МТС по формированию экосистемы услуг. Оператор обещает расширять набор услуг, предоставляемых платформой.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС Томская область услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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