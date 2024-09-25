Развитие сетей: МТС в Томской области - расширена сеть 4G в Стрежевом и Александровском

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Томской области - расширена сеть 4G в Стрежевом и Александровском

25.09.2024, MForum.ru

МТС расширила сеть 4G/LTE и нарастила скорость мобильного интернета в городе Стрежевом и в селе Александровка на севере Томской области.

В 4-м микрорайоне города Стрежевой установлено дополнительное оборудование, а также - в районе улицы Оруджева в селе Александровское Томской области. По данным МТС, пиковые скорости доступа выросли до 100 Мбит/с, что улучшило пользовательский опыт. Проведенные работы позволили снизить загруженность инфраструктуры компании.

 

 

«Скоростной мобильный интернет сегодня – услуга первой необходимости, в разы более востребованная, чем голосовая связь. Поэтому мы следим за нагрузкой на сеть и планомерно обновляем ее там, где это необходимо. Например, в начале этого года мы установили новые базовые станции вблизи улиц Транспортной и Строителей в Стрежевом, а в пригороде – в районе СОТ «Кедр» – обновили действующее оборудование. И теперь, по прошествии полугода, мы вновь усилили сеть на стратегически важной для себя территории – севере Томской области», – отмечает директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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теги: МТС развитие сетей Томская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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