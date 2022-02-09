Образование: МТС поставил наборы IoT Development Kit Томскому политеху

MForum.ru
09.02.2022,
Наборы Development Kit позволяют студентам разрабатывать IoT-устройства, например, датчики, способные передавать небольшие объемы данных с высокой энергоэффективностью. Такие устройства все более активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, в решениях "умного города" и в сельском хозяйстве. Набор позволяет быстро освоить работу с сетью NB-IoT за счет открытого кода, доступа к платформе IoT МТС и совместимостью с платформой Arduino.
«Томский политехнический университет - один из главных поставщиков кадров для IT-отрасли и электронной промышленности в Сибири, и мы рады очередному совместному проекту. Устройства, совместимые с сетью NB-IoT, уже в ближайшие три-пять лет станут основным драйвером развития интернета вещей в России. Уже сейчас они востребованы в сферах недвижимости, Smart city, промышленности, безопасности и многих других. Уверена, что при поддержке своих преподавателей и наших экспертов студенты разработают собственные прототипы IoT датчиков, которые в перспективе позволят «закрыть» потребности российского рынка», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.
«Уже в феврале на площадке Томского политехнического университета пройдет студенческий финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Умный город», где будет использовано оборудование от МТС. А с нового учебного года наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов ТПУ. На их базе будут разработаны специальные лабораторные работы по образовательным направлениям «Электроника и наноэлектроника» и «Биотехнические системы и технологии», — рассказал директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов. — Новое оборудование позволит в реальных условиях тестировать IoT-устройства, которые разрабатывают обучающиеся. Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации».
Такого рода интеграцию бизнеса и образования хочется приветствовать. Студенты получают не какие-то сугубо теоретические отвлеченные навыки, а умения, востребованные на рынке уже сегодня, которые также будут пользоваться спросом в ближайшие годы. Для оператора это тоже не только меценатство, но и вполне реальная возможность пополнения кадрового ресурса из числа успешных и энергичных студентов, а также способ повысить лояльность к бренду.
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теги: МТС образование IoT NB-IoT Томская область Томск
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