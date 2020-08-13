Итоги: МегаФон представил результаты за 2q2020 - на уровне ожиданий и чуть лучше

13.08.2020, MForum.ru

Компания в целом успешно продержалась во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик последствий коронавируса.

Абонбаза по итогам 2q2020 - 75,4 млн. Как не удивительно, здесь можно наблюдать прирост, ведь по итогам 1q2020, по данным МегаФона, абонбаза компании составляла 75,1 млн человек. Выросло и число пользователей услугами передачи данных МегаФон в России - на 4.2% до 34,9 млн человек, что соответствует 46,3% от общей базы.

Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФон увеличилось на 14,5% до 35 млн.

Конечно есть и "красные цифры". Выручка сократилась на 8.6% до 77,029 млрд руб. (-7,265 млн руб). Выручка от услуг мобильной связи просела на 8.0% до 65,092 млрд руб. (-5,627 млн руб.).

Выручка от услуг фиксированной связи ожидаемо не упала, но и не компенсировала падение выручки от услуг мобильной связи, она выросла на 0,9% (с 6,751 до 6,690 млрд н год к году).

Из-за закрытия салонов резко сократились продажи оборудования и аксессуаров - на 24,7% (с 6,885 млрд до 5,186 год к году).

Интересно, что в этих сложных условиях компания удержала рентабельность OIBDA, даже показала небольшой рост на 0.2 п.п. (с 45,2% до 45,4%). Более того, чистая прибыль год к году выросла с 2,900 млрд до 4,046 млрд, то есть на 39,5%.

Конечно, для этого компании пришлось сократить инвестиции, CAPEX снизился до 13,1 млрд руб., то есть на 20,1% год к году. Несложный анализ роста числа базовых станций подтверждает, что компания перенесла ряд неключевых проектов на более поздние сроки. А вот сеть компания продолжала активно строить - за квартал количество базовых станций выросло на 2.3% до 189 тысяч. Только оборудования LTE/LTE-A добавилось более 4 тысяч.

МегаФон в 2q2020 активно занимался своим значительным долгом, с целью его снижения. В частности, компания досрочно погасила обязательства на сумму в 16 млрд рублей, рефинансировала по итогам 1H2020 кредиты на 122,2 млрд рублей, улучшив их условия и отодвинув сроки погашения. Общий долг по итогам этой активности сократился до 357,4 млрд рублей, что позитивно сказалось на операционной эффективности и чистой прибыли компании.

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Пресс-релиз компании

13 августа 2020 г.

МегаФон объявляет результаты за второй квартал 2020 года

Компания удерживает рентабельность OIBDA, снижает долговую нагрузку и увеличивает чистую прибыль вопреки продолжающемуся влиянию пандемии

Ключевые результаты второго квартала 2020 года (*1):

Выручка сократилась на 8,3% и составила 78,5 млрд руб.

Сервисная выручка снизилась на 6,9% и составила 73,4 млрд руб.

Продажи оборудования и аксессуаров сократились на 24,7% до 5,2 млрд руб.

Показатель OIBDA сократился на 8,4% до 35,6 млрд руб., рентабельность OIBDA стабильна на уровне 45,4%

Операционный CAPEX (*2) снизился на 20,1% до 13,1 млрд руб.

Чистая прибыль выросла на 35,2% до 4,0 млрд руб.

Общий долг сократился на 17,7 млрд руб. до 357,4 млрд руб.

Количество абонентов в России сохранилось на уровне 75,4 млн

Число пользователей передачи данных выросло на 4,2% до 34,9 млн

Влияние на выручку

Сервисная выручка во втором квартале снизилась на 6,9% до 73,4 млрд руб. На показатель повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом.

Закрытие значимой части розничных салонов существенно снизило приток новых абонентов и выручки. Более того, чтобы поддержать абонентов в период самоизоляции, МегаФон на протяжении длительного периода предоставлял ряд актуальных услуг бесплатно, что также отразилось на доходах. Влияние на выручку оказало и сокращение доходов от роуминга в условиях закрытия границ.

Фиксированная выручка продемонстрировала небольшой рост на 1,0% и составила 6,8 млрд руб. за счет роста выручки от домашнего интернета, услуг информационной безопасности и облачных решений даже в условиях негативного влияния пандемии и введения нерабочих дней в апреле-мае на потребление услуг в сегменте B2B.

Закрытие салонов связи в отдельных регионах, введенные ограничения на перемещение в большинстве крупных городов и общее снижение потребительской уверенности во втором квартале усилили влияние на выручку от продажи оборудования и аксессуаров, которая сократилась на 24,7% до 5,2 млрд руб. Общее количество посетителей салонов связи МегаФона во втором квартале было на 40% ниже, чем годом ранее.

Экономия затрат

Несмотря на серьезное влияние пандемии на финансовые показатели, компании удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне прошлого года – 45,4%, главным образом за счет сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг, общехозяйственных затрат. В непростых условиях грамотное управление эффективностью приобрело особое значение.

Чистая прибыль выросла на 35,2% в результате повышения операционной эффективности. В значительной мере на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки.

Лучшая мобильная сеть в России

Операционный CAPEX во втором квартале составил 13,1 млрд руб., что на 20,1% ниже, чем в прошлом году. В условиях пандемии реализация неключевых проектов, не относящихся к работе сети, была отложена на более поздние сроки.

При этом растущая нагрузка на сеть потребовала ее активного развития, чтобы сохранить высокое качество связи для абонентов. За второй квартал 2020 года общее количество базовых станций выросло на 2,3% до 189 тысяч. Только в современном стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций. Эти работы позволили обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета.

Международная компания Ookla по итогам исследования, проведенного в первом полугодии 2020 года, признала мобильный интернет МегаФона самым быстрым в России.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России во втором квартале осталась практически на уровне прошлого года — 75,4 млн. Число пользователей передачи данных в России продолжает расти - на 4,2% до 34,9 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы. Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 14,5% до 35 млн.

Геворк Вермишян, генеральный директор компании, подвел итоги квартала:

«На второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли. Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь.

При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг.

Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. Рост и перераспределение нагрузки потребовал от наших специалистов постоянного мониторинга и оперативной реакции на изменения значений.

В результате наши абоненты продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции – исследование международного агентства Ookla, проведенное в первом полугодии, подтвердило лидерство МегаФона среди российских операторов. На протяжении всего квартала мы поддерживали абонентов, предлагая самые актуальные услуги бесплатно – открыли доступ к собственным платформам МегаФон ТВ, Мегафон Образование и МегаФон Игры, обнулили стоимость трафика на популярные мессенджеры, сервисы доставки еды, онлайн-аптеки и образовательные порталы. Все это время мы предлагали специальные условия для общения абонентов, находящихся в роуминге, в том числе предоставляли бесплатные SMS на российские номера и звонки на основные горячие линии. Это, безусловно, отразилось на финансовых результатах по сравнению с прошлым годом, но позволило сохранить комфортные условия и качество услуг для абонентов.

В разработке своих решений и услуг МегаФон ориентируется на цифровых абонентов. Во втором квартале число пользователей передачи данных в России увеличилось на 4,2%. Мы видим высокий потенциал роста в этой области, и пандемия ускорила развитие этого тренда. В период самоизоляции наши абоненты стали чаще пользоваться онлайн-сервисами – на 30% вырос трафик МегаФон ТВ, на 28% - сервиса МегаФон Книги, а посещаемость игровой платформы увеличилась в 2,5 раза. Мы запустили собственный сервис подкастов, отметив рост популярности этого формата в нашей сети. В условиях ограничений, введенных в ряде регионов в отношении розничных сетей, наши клиенты стали чаще делать онлайн-покупки. Количество заказов в интернет-магазине МегаФона увеличилось на 40%.

Актуальные потребности наших абонентов мы учли при запуске новой линейки тарифов #БезПереплат. Мы первыми среди российских операторов предложили возможность сохранять навсегда неиспользованные гигабайты интернета, включенные в тариф, и использовать их, когда удобно. Кроме того, решили проблему случайных нежелательных подписок, включив бесплатно защиту от них на всех тарифных планах.

В корпоративном сегменте мы также видим рост проникновения цифровых технологий и отмечаем интерес к нашим инновационным решениям со стороны компаний из разных отраслей. За период самоизоляции востребованность решения CDN от МегаФона выросла на 50%, видеоконференций – почти в 2 раза, защиты от DDoS атак – на 30%, МегаФон Облако - на 30-40%. Мы продолжаем предлагать партнерам новые сервисы. Так, в июле запустили специализированное IoT-решение для водоканалов, которое позволит автоматизировать процессы и упростить контроль за качеством воды, что в текущей эпидемиологической ситуации особенно актуально. Мы уверены, что интерес бизнеса к цифровизации в период пандемии получил новый импульс и будет усиливаться в дальнейшем.

Несмотря на снижение ряда показателей, правильно выстроенные приоритеты позволили нам сохранить абонентскую базу и увеличить количество цифровых абонентов. При этом за счет эффективного операционного управления мы смогли продемонстрировать позитивную чистую прибыль. Такие результаты позволили нам сконцентрироваться в том числе и на сокращении долговой нагрузки. Так, по итогам первой половины 2020 года мы рефинанисровали рублевые кредиты объемом 122,2 млрд руб., улучшив их коммерческие условия и продлив сроки погашения.

Достаточный уровень денежных средств на счетах и контролируемый денежный поток дали возможность принять решение о досрочном погашении обязательств на сумму 16 млрд руб.

Также в июне МегаФон и Сбербанк подписали дополнительное соглашение к возобновляемой рамочной кредитной линии, заключенной в 2018 году на финансирование общекорпоративных целей, увеличив кредитный лимит по ней с 80 до 160 млрд руб. Оглядываясь на второй квартал, мы понимаем, что, несмотря на проведенную работу, в будущем внешние вызовы потребуют от нас не меньших усилий и новых мер по оптимизации бизнеса – подробного анализа наших инвестиций как с точки зрения маркетинговых расходов, так и затрат на розничную сеть".

Никита Орлов, финансовый директор компании, прокомментировал финансовые результаты квартала:

«Ситуация с коронавирусом, режим самоизоляции и ограничения, введенные администрациями регионов для сдерживания темпов распространения пандемии, а также продолжающаяся сниженная социальная активность населения после постепенной отмены ограничительных мер в июне 2020 года не могли не сказаться на результатах квартала. Выручка снизилась на 8,3% до 78 543 млн руб., в том числе сервисная выручка - на 6,9% до 73 357 млн руб., товарная выручка - на 24,7% до 5 186 млн руб.

Основное влияние на сервисную выручку оказало падение роуминговых доходов в связи с закрытием границ, закрытие существенной части розничной сети, снижение средней мобильной выручки на абонента из-за изменения потребления в период карантинных мероприятий в регионах.

При этом цифровая выручка показала рост на 37% во втором квартале, главным образом благодаря росту потребления видеосервисов и прочих контент-услуг в изоляции, услуг, связанных с организацией удаленного доступа, услуг анализа больших данных, а также благодаря новым контрактам на мобильные АТС, М2М услуги.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров во втором квартале 2020 года снизилась на 24,7% и составила 5 186 млн руб. в связи с введением режима самоизоляции, закрытием торговых точек и снижением покупательского спроса. Снижение выручки и, как следствие, валовой прибыли привело к снижению показателя OIBDA на 8,4% до 35 625 млн руб. во втором квартале 2020 года.

При этом компании удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне прошлого года - 45,4%, главным образом за счет снижения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг и экономии общехозяйственных затрат, в том числе за счет инициатив по повышению эффективности процессов в условиях непростой для бизнеса ситуации.

Активное управление кредитным портфелем во втором квартале позволило нам сократить общий долг на 17,7 млрд руб. до 357,4 млрд руб., при этом расходы на финансирование снизились на 1 994 млн руб., или 16,6% год к году.

Эти и другие меры, направленные на повышение операционной эффективности, позитивно отразились на чистой прибыли, которая во втором квартале выросла на 35,2% и составила 3 972 млн руб.»

1. На основании промежуточной сокращенной неаудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 полугодие 2020 года, прошедшей обзорную проверку АО «КПМГ». В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году на ежеквартальной или ежегодной основе, если не указано иное.

2. Операционный CAPEX – это CAPEX без учета затрат на приобретение активов в форме права пользования по договорам аренды.

3. Исключая взаиморасчеты с ЗАО «ТТ мобайл», ЗАО «АКВАФОН-GSM» и ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ».

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теги: итоги квартала МегаФон