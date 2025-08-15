Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 2q2025 - на позитиве

MForum.ru
15.08.2025,
Билайн представил весьма позитивные цифры по итогам квартала. Более подробную версию данных можете найти в моем telegram канале, а здесь - основное.
Все цифры, представленные компанией по итогам квартала - "зеленые", везде рост.
Особенно красиво выглядит результат по чистой прибыли.
Капитальные затраты в 23 млрд убеждают, что компания действительно инвестирует в инфраструктуру.
Чистый долг в 2.48 велик, но он чуть меньше, чем годом ранее.
За год компания нарастила число базовых станций в сети на 18 тысяч, это приличный прирост, как в "старые, добрые времена". Число сайтов выросло менее, чем на 4 тысячи. Это означает, что несколько тысяч базовых станций пошло на увеличение емкости уже имевшихся сайтов.
Что сказать по итогам.
Билайн постепенно трансформируется из телеком-оператора в IT-компанию с фокусом на ИБ, облака и AI, сохраняя клиенториентированность. Финансовые показатели подтверждают, что стратегия работает.
теги: Билайн Вымпелком итоги квартала
