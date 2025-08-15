Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 2q2025 - на позитиве

15.08.2025, MForum.ru

Билайн представил весьма позитивные цифры по итогам квартала. Более подробную версию данных можете найти в моем telegram канале, а здесь - основное.

 

 

  • Выручка от продажи услуг (сервисная выручка) за 2 кв. 2025 года ускорила рост до 7,6%. Положительная динамика была обусловлена ростом среднего дохода на одного клиента в телеком бизнесе, а также ростом выручки по направлениям облачных сервисов, сервисов CDN, системной интеграции и прочих цифровых нетелеком сервисов.

  • EBITDA за 2 кв. 2025 года выросла на 8,8% по сравнению с 2 кв. 2024 года, а рентабельность по EBITDA составила 44,7%, увеличившись на 0,8 п.п. год к году благодаря росту маржинальности из-за опережающего роста выручки над расходами.

  • Чистая прибыль за 6 мес. 2025 года достигла 15,0 млрд руб.

  • Капитальные затраты за 6 мес. 2025 года увеличились до 42,1 млрд руб., а их интенсивность выросла до 26,6%. Компания продолжает активно инвестировать во все ключевые компоненты телеком- и ИТ-инфраструктуры для повышения качества оказываемых услуг и обеспечения лучшего клиентского опыта. При этом, финансирование инвестиционной программы продолжает осуществляться без привлечения новых долговых обязательств.

  • Долговая нагрузка на 30 июня 2025 года составила 2,48, снизившись на 0,04 ед. по сравнению с аналогичным показателем на 30 июня 2024 года. Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам составила 11,97%, оставаясь значительно ниже ключевой ставки Банка России".

Все цифры, представленные компанией по итогам квартала - "зеленые", везде рост.

Особенно красиво выглядит результат по чистой прибыли.

Капитальные затраты в 23 млрд убеждают, что компания действительно инвестирует в инфраструктуру.

Чистый долг в 2.48 велик, но он чуть меньше, чем годом ранее.

 

 

За год компания нарастила число базовых станций в сети на 18 тысяч, это приличный прирост, как в "старые, добрые времена". Число сайтов выросло менее, чем на 4 тысячи. Это означает, что несколько тысяч базовых станций пошло на увеличение емкости уже имевшихся сайтов.

Что сказать по итогам.

  • Стратегия "БЗЗ" работает - показан рост выручки и прибыли на фоне роста инвестиций.

  • Защита от мошенников взята "на флаг", безопасность, продвигаемая как продукт.

  • Beeline Cloud и AI-агенты востребованы и генерируют высокую прибыльность.

  • Инфраструктурный рывок - ускоренное развитие покрытия + такие технологии как VoLTE-роуминг - отвечают на запрос клиентов, которых хотят пользоваться качественными и современными услугами.

Билайн постепенно трансформируется из телеком-оператора в IT-компанию с фокусом на ИБ, облака и AI, сохраняя клиенториентированность. Финансовые показатели подтверждают, что стратегия работает.

