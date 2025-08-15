Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 2q2025 - на позитиве

15.08.2025, MForum.ru

Билайн представил весьма позитивные цифры по итогам квартала. Более подробную версию данных можете найти в моем telegram канале, а здесь - основное.

Выручка от продажи услуг (сервисная выручка) за 2 кв. 2025 года ускорила рост до 7,6%. Положительная динамика была обусловлена ростом среднего дохода на одного клиента в телеком бизнесе, а также ростом выручки по направлениям облачных сервисов, сервисов CDN, системной интеграции и прочих цифровых нетелеком сервисов.





EBITDA за 2 кв. 2025 года выросла на 8,8% по сравнению с 2 кв. 2024 года, а рентабельность по EBITDA составила 44,7%, увеличившись на 0,8 п.п. год к году благодаря росту маржинальности из-за опережающего роста выручки над расходами.





Чистая прибыль за 6 мес. 2025 года достигла 15,0 млрд руб.





Капитальные затраты за 6 мес. 2025 года увеличились до 42,1 млрд руб., а их интенсивность выросла до 26,6%. Компания продолжает активно инвестировать во все ключевые компоненты телеком- и ИТ-инфраструктуры для повышения качества оказываемых услуг и обеспечения лучшего клиентского опыта. При этом, финансирование инвестиционной программы продолжает осуществляться без привлечения новых долговых обязательств.





Долговая нагрузка на 30 июня 2025 года составила 2,48, снизившись на 0,04 ед. по сравнению с аналогичным показателем на 30 июня 2024 года. Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам составила 11,97%, оставаясь значительно ниже ключевой ставки Банка России".

Все цифры, представленные компанией по итогам квартала - "зеленые", везде рост.

Особенно красиво выглядит результат по чистой прибыли.

Капитальные затраты в 23 млрд убеждают, что компания действительно инвестирует в инфраструктуру.

Чистый долг в 2.48 велик, но он чуть меньше, чем годом ранее.

За год компания нарастила число базовых станций в сети на 18 тысяч, это приличный прирост, как в "старые, добрые времена". Число сайтов выросло менее, чем на 4 тысячи. Это означает, что несколько тысяч базовых станций пошло на увеличение емкости уже имевшихся сайтов.

Что сказать по итогам.

Стратегия "БЗЗ" работает - показан рост выручки и прибыли на фоне роста инвестиций.





Защита от мошенников взята "на флаг", безопасность, продвигаемая как продукт.





Beeline Cloud и AI-агенты востребованы и генерируют высокую прибыльность.





Инфраструктурный рывок - ускоренное развитие покрытия + такие технологии как VoLTE-роуминг - отвечают на запрос клиентов, которых хотят пользоваться качественными и современными услугами.

Билайн постепенно трансформируется из телеком-оператора в IT-компанию с фокусом на ИБ, облака и AI, сохраняя клиенториентированность. Финансовые показатели подтверждают, что стратегия работает.

