Итоги полугодия: Билайн отчитался за 1H2024 и 2q2024 – компания продолжает усиливать инфраструктуру сети

20.08.2024, MForum.ru

Начнем с итогов полугодия.

Один из основных показателей успешности бизнеса - выручка компании (наряду с чистой прибылью и CAPEX), в 1-м полугодии выручка ВымпелКом выросла на 4.6% год к году до 150.8 млрд руб. Динамика роста показателя у ВымпелКом чуть меньше, чем, например, у МегаФона с его 5.8% (222 млрд), но зато выручка от продажи услуг выросла у ВымпелКом на 5.5% до 140.2 млрд, тогда как у МегаФона ее рост ограничился 4.8% (при 192 млрд). Это меньше, чем инфляция в годовом исчислении (за последние 12 месяцев). С учетом позиции регуляторов, конкретно, действий ФАС, гандикапом висящего на ногах операторов, удивляться не приходится. Операторам пришлось изрядно поработать, чтобы поднять выручку хотя бы на 5%.

Чем можно объяснить рост выручки кроме коррекции тарифов в той мере, в которой операторам разрешают это делать?

Причин несколько, как обычно. Продолжает сказываться сокращение числа безлимитных тарифов на руках у абонентов.

Компания активно наращивает альтернативные направления бизнеса – успешно продает геоаналитику, услуги на базе облака и сервисов кибербезопасности, прежде всего, услуги отражения DDoS атак, решения на основе компьютерного зрения, услуги цифровизации строительства, услуги на базе ИИ для здравоохранения, запущен сервис безопасности Этикетка.

Число абонентов компания традиционно не сообщает, вместо этого предлагается интересоваться таким «фирменным» показателем, как CLTV (совокупная ожидаемая прибыль клиентов). По расчетам компании, он вырос на 3% для b2c направления до 464,4 млрд рублей. В теории это может свидетельствовать о том, что у компании растет число клиентов, но более реалистично то, что клиенты компании платят больше за ее услуги и/или собираются дольше оставаться ее клиентами. Речь не обязательно идет о росте цен, может статься, например, что клиенты пользуются большим набором услуг. С другой стороны, сервисная выручка изменилась более значительно, на 5.5% - казалось бы, можно было ожидать большего роста и от CLTV B2C, но мы этого не наблюдаем. В любом случае, поскольку расчет этого показателя для внешних наблюдателей недоступен, «прозрачным» его не назовешь, так что и анализировать его особенно не получается.

Что еще осталось из финансовых показателей?

EBITDA показала примерно тот же рост, что и сервисная выручка, на 5.6% до 65 млрд (у МегаФон OIBDA подросла до 98 млрд, +4.4%).

Рентабельность по EBITDA – «С», стабильность, +0.3 п.п. до 43.1 (у МегаФон похожий показатель 44.3%, но здесь стабильность с легким привкусом негатива -0.6 п.п.).

Чистая прибыль – 2.8 млрд, -71.1%. Как объясняет компания, столь значительное изменение этого показателя объясняется набором факторов, один из которых – прекращение влияние валютных курсов на оценку еврооблигаций в 2024 году (суммарный эффект - около 15.6 млрд руб) и ростом расходов на выплату процентов по облигациям, выпущенным в 2023 году (выросли на 4.3 млрд руб).

Несмотря на это, компания активно занималась стройкой сети и, в целом, инвестированием в бизнес. Рост капиталовложений – 8.2% до 25.7 млрд. Это уже близко к капексу МегаФона за тот же период в 26.1 млрд. ВымпелКом инвестирует стабильно много для своей выручки, интенсивность CAPEX подросла на 0.6 п.п. до 17.1% г.г.

За отчетный период на 3.4% приросло количество сайтов (площадок, где установлено радиооборудование Билайн) – до 55.6 тысяч. Кроме того, активно росла «вооруженность» сети трансиверами, общее количество «базовых станций» составило 207.1 тысяч на конец периода, что соответствует росту в 7.7%. Это хорошая новость для абонентов компании, которые вправе рассчитывать на то, что смогут получать все более качественные услуги в плане охвата территории покрытием, его связности и доступных абонентам скоростей передачи данных. Получится ли у компании конвертировать эти усилия в будущий рост выручки и прибыли?

Компания особо не расширяла финансовые заимствования, отношение чистого долга к EBITDA даже чуть снизилось до 2.52 (-0.13 пп).

Итоги 2q2024

Рост выручки скромнее, чем по итогам полугодия, включая сервисную.

Сравнимая с полугодовой динамика изменения EBITDA год к году, 5.2%, подросла рентабельность по EBITDA, до 43.9% на 1,3 п.п.

Квартальную картину портит значимый убыток в размере 1.1 млрд.

Капиталовложения за квартал оказались ниже, чем годом ранее на 8.6% (до 14,3 млрд), снизилась и их интенсивность.

В общем, ситуация не идеальная.

Возвращаясь к итогам полугодия, можно вспомнить следующие существенные свершения компании.

В 1 полугодии 2024 года бизнес Вымпелком в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности вырос на 27.9% год к году.

В 1 полугодии 2024 года выручка в сегменте цифровой рекламы, услуг на основе Big Data и ИИ увеличилась на 38.8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

К концу 2q2024 технология VoLTE внедрена во всех регионах России, ее используют более 78% клиентов, чьи устройства поддерживают эту технологию. Доля VoLTE в голосовом трафике составляет 46%, а число пользователей выросло на 31% за год.

В 2q2024 завершена масштабная модернизация инфраструктуры диапазона 900 МГц в Подмосковье, значительно улучшив доступность мобильного интернета в регионе, полностью выключен 3G.

Общая оценка

Результаты могут вызывать определенную тревогу у акционеров компании. Возможно это уже отразилось на последних кадровых решениях – с сентября 2024 году руководить Билайном в должности гендиректора будет Сергей Анохин, экс-менеджер Ростелекома, Александр Торбахов перемещен на позицию главы Совета директоров Билайн, а Светлана Кирсанова, экс-руководитель розничного бизнеса компании, покинула ВымпелКом.

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