Итоги: ВымпелКом выпустил годовую отчетность за 2023 год в новом формате и дизайне

Теперь даже любители деталей вряд ли смогут сказать, что им представили мало информации. Разве что по числу абонентов компания занимает ту же последовательную позицию - оно не приводится, т.к. его не считают принципиально значимым для бизнеса показателем.

Что не понравилось - шрифт на некоторых страницах мелковат.

Отчет можно скачать по ссылке: https://static.beeline.ru/upload/images/Documents/about/21730-godovoj-otchet-pao-vympelkom-za-2023-god.pdf

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теги: билайн Вымпелком итоги года итоги квартала

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