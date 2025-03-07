Итоги года: МегаФон отчитался за 2024 год – заметным ростом показателей на фоне сокращения капитальных затрат

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Итоги года: МегаФон отчитался за 2024 год – заметным ростом показателей на фоне сокращения капитальных затрат

07.03.2025, MForum.ru

Сегодня МегаФон как обычно кратко представляет свои результаты. Пройдемся по числам в табличке. В целом, как видим, все в «зеленом цвете» (кроме CAPEX), это уже позволяет говорить о хороших итогах года.

Выручка выросла на 9.43% год к году до внушительных 486 млрд, в среднем – более 120 млрд руб. за квартал. С сервисной частью выручки все в порядке – 406 млрд, рост 8.09%, могло бы быть и больше, если бы над российскими телекомами не висели постоянные риски из-за позиции ФАС. Сказался и рост абонентской базы (о ней еще поговорим), и, конечно, рост интернет-трафика (+15% в декабре 2024 к декабрю 2023 года).

 

 

Далее идет просто блестящий результат – выручка от продаж абонентского оборудования продолжает расти, причем внушительно, на 16.85%. Она уже достигает внушительных 79.6 млрд руб. – существенная поддержка показателей компании. Немалую роль в росте показателей играют CTM (собственная торговая марка), то есть бренды, под которыми оператор выпускает различные изделия. Это, прежде всего, Fontel – под этой маркой выпускаются кнопочные телефоны, а с декабря 2024 года еще и планшеты. Свой вклад вносят продажи товаров под брендом StellarWay – различных аксессуаров. Рост продаж товаров CTM составил внушительные 10.4!

Кроме наращивания ассортимента, компания уделяла внимание и расширению каналов продаж. Было бы интересно посмотреть на динамику изменений числа салонов, но МегаФон эту цифру не представил.

OIBDA достигла 199,2 млрд (+9.94). Рост OIBDA коррелирует с ростом выручки, на них сказались как успешное продвижение FVNO, так и опции, которые в МегаФоне называют МегаСилами (их количество и доступность зависят от тарифа).

Рентабельность OIBDA демонстрирует стабильность, составляя внушительные 41%.

Чистая прибыль – ударный рост, до 45 млрд, на фоне снижения CAPEX – не удивительно. Снижение CAPEX не следует понимать, как существенное сокращение вложений в развитие инфраструктуры, просто в 2023 году МегаФон заплатил 27 млрд за товарный знак Yota, а в 2024 году компании не пришлось за платить за это или что-либо подобное. Инвестиции в инфраструктуру, разумеется, продолжались. Как сообщает компания, инвестиции в LTE оставались на прежнем уровне, это позволило компании расширить зону покрытия LTE. В эксплуатацию в 2024 году ввели на 23% больше БС, чем годом ранее. Выросло и количество модернизированных БС, на 38% год к году. Процесс рефарминга частот 2G/3G под LTE охватил 75 субъектов РФ. В Московском регионе он был особенно масштабным, затронув более 2.5 тысяч БС.

А еще МегаФон занимался оптимизацией пропускной способности сети, с учетом изменения доли отечественных интернет-сервисов. Необходимо было более равномерно распределить нагрузку по инфраструктуре, это было сделано.

МегаФон ссылается на данные Ookla, сервиса, который оценивает качество пользовательского опыта – на основе этих данных Ookla вот уже 8-й год подряд подтвердила за МегаФон звание лидера по скорости мобильного интернета, в третий раз – по покрытию сети в РФ. В частности, по итогам 2024 года, как считают в Ookla, показатели скорости мобильного интернета выросли на 5.76%.

Завершая тему финансов, можно упомянуть о том, что в июле 2024 года рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РФ подтвердили рейтинг кредитоспособности МегаФон на уровне ААА (по российской шкале).

Абонбаза оператора по его данным выросла до 78.0 млн (+1.69%), компания объясняет это расширением тарифных приложений линейки МегаФон 3.0 и даже обновлением тарифов Yota, обновлением услуги МегаСемья, модификацией состава МегаСил, расширением функционала виртуального ассистента Ева в котором появились новые возможности антиспам-защиты.

В октябре 2024 года компания существенно расширила географию фиксированного доступа, действуя по модели FVNO (использование партнерской инфраструктуры ШПД), охват вырос на 18 российских регионов. Клиентам, соответственно, предлагается пакет, включающий домашний интернет, мобильную связь, а также онлайн-кинотеатр и ТВ). Эти +18 регионов нарастили число регионов присутствия МегаФон с фиксированным доступом до 54.

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теги: МегаФон итоги развития итоги года

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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