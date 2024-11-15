Итоги квартала: Билайн отчитался за 3q2024 и 9М2024. Кратко, но позитивно

15.11.2024, MForum.ru

В отличие от многостраничных презентаций недавних времен на этот раз мы наблюдаем лишь одну табличку, в ней все пристойно, сплошь «зеленые цифры». Давайте сравним цифры за 9М год к году.

Можно попридираться и заявить, что на фоне инфляции рост выручки в 3-5% это не очень. «Заслуг» оператора в этом мало, известно, что в России можно расти самым разным ценам на товары и услуги, но не на сотовую связь. Почему так происходит – неизвестно. Позиция Минцифры в этом вопросе непонятна, ведомство или не захотело, или не смогло отстоять интересы операторов. Которые во многом совпадают с интересами абонентов – если у операторов не будет денег на развитие, то первыми это почувствуют абоненты по снижению качества пользовательского опыта.

Можно говорить о росте эффективности бизнеса ВымпелКом – здесь и рост рентабельности по EBITDA (выручка росла быстрее, чем операционные расходы) на 0.6 п.п. и рост чистой прибыли в 7.5 раз (!)

Несмотря на сдержанный рост выручки, в ВымпелКом не жадничают и показывают опережающий рост капитальных затрат – т.е. оператор продолжает инвестировать в развитие. Сеть растет - за девять месяцев 2024 года количество базовых станций увеличилось на 7,6%, достигнув 210,8 тыс., а количество площадок (сайтов) возросло на 3,4% и составило 56,2 тыс. С ростом сети растет и качество клиентского опыта.

Билайн первым из операторов связи отказался от 3G в Москве. Перевод устаревшего частотного ресурса UMT900 (3G) на современный LTE 900 стал завершающим этапом модернизации сети в столице. В Московской области исследование DMTel поставило Билайн на первую строчку в Топ-4 операторов по интегральному качеству связи.

Компанией было расширено покрытие 4G в целом ряде регионов, в том числе был запущен LTE 900 в Дагестане, Ингушетии, Брянской области и в Барнауле и расширен LTE 2100 и выключен 3G в Кемеровской области, Чечне, Ингушетии и Краснодаре.

Продолжая тему финансов, ВымпелКом снизил долговую нагрузку, соотношение чистого долга к EBITDA, до 2.39. Частично это связано с ростом EBITDA за счет роста выручки от продажи услуг, но лишь отчасти, чистый долг тоже немного сократился. Оператор умудряется находить доступ к сравнительно недорогим деньгам – средневзвешенная процентная ставка на 30 сентября 2024 года оставалась на уровне 10% (9,99%).

Пройдемся по ключевым фактам 3q2024 в плане телеком-бизнеса ВымпелКом.

Основной маркетинговый фокус сейчас делается на горячей теме защиты от мошенников.

В 3q2024 Билайн расширил действие сервиса защиты от мошенников Моя безопасность на звонки через Telegram и Whatsapp.

Растет число пользователей сервисом идентификации вызовов Этикетка – 1340 клиентов, 240 млн вызовов.

Резко снизилось число обращений в службу поддержки клиентов от 60 лет и более снизилось в 5 раз за последние полгода.

Из нетелеком-активностей оператора отмечу рост бизнеса компании в сфере облачных продуктов и кибербезопасности – на 27.3% год к году. Запущена собственная платформа виртуализации. Получено подтверждение высшего уровня защищенности персональных данных УЗ-1 в национальном аттестационном центре.

Растет выручка в сфере цифровой рекламы и ИИ – на 38% год к году.

В кадровом плане в 3q2024 произошли существенные изменения – новым генеральным директором ПАО ВымпелКом был назначен Сергей Анохин, выходец из Ростелекома. Естественно, идет и реформирование / обновление команды, о деталях которого мы еще узнаем со временем. Обсуждаемые результаты - это заслуга прежней команды, как покажет себя команда г-на Анохина нам еще только предстоит узнать.

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теги: итоги квартала итоги года Билайн ВымпелКом

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