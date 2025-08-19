Итоги квартала: МТС. Итоги 2q2025. Что радует, что смущает, что посоветовать

19.08.2025, MForum.ru

Группа МТС представила итоги 2q2025 и 6М2025. Краткие данные приведены в двух табличках ниже. Более подробно рассмотрел слайды презентации компании в моем telegram-канале.

Какие позитивные аспекты следует отметить:

🎈Рекордная выручка и рост OIBDA: Консолидированная выручка Группы достигла исторического максимума в 195.4 млрд руб. (+14.4% г/г). OIBDA также показала уверенный двузначный рост на 11.3% до 72.7 млрд руб. Это свидетельствует об эффективной операционной деятельности и успешной трансформации бизнеса. Заслуга менеджмента и команды.

🎈Небольшое снижение долговой нагрузки в терминах отношения чистого долга к OIBDA - оно улучшилось и составило 1.7x. Это демонстрирует приверженность компании финансовой дисциплине и эффективного управления долгом (который однако, великоват).

🎈Взрывной рост экосистемы: Выручка нетелеком-направлений (объединенных в Экосистему МТС) выросла на 26.3% и уже составляет 42% от общей выручки группы. Это подтверждает успешность стратегии диверсификации.

FinTech: Рост на 34.3%



AdTech: Рост на 25.2%, и особенно рост рекламы в Telegram (в 2.5 раза).



Media (FunTech): Рост на 18.2%, увеличение базы платного ТВ и OTT-пользователей.

🎈 Стабильность якорного бизнеса: телеком-бизнес продолжает рост (+9.1%), а абонентская база в России увеличилась до 82.9 млн.

🎈 Капитальные затраты, оставаясь значительными, сократились на 9.8%, что может говорить о старании более эффективно распределять инвестиции.

Что может тревожить:

📌 Самый главный тревожный сигнал — падение чистой прибыли на 61.1%. Это падение вызвано резким ростом процентных расходов (39.7 млрд руб. против 22.5 млрд руб. гг). Высокая ключевая ставка Банка России в 2q2025 дорого обходится компании.

📌 Несмотря на рост выручки финтеха, чистый доход банка упал на 55.4%, а розничный кредитный портфель сократился на 4.3%. Это не столько "заслуга" МТС банка, сколько в целом проблемы маржинальности банковского сектора, но от этого не легче.

📌 Свободный денежный поток (FCF): На протяжении 6 месяцев 2025 года FCF был отрицательным (-32.2 млрд руб.), что создает напряжение для дальнейших инвестиций и выплаты дивидендов.

Что делать? Это любимый в России вопрос. Я, конечно, не топ-менеджер компании, но "имею сказать":

Видно, что МТС уже предпринимает правильные шаги. Так держать!

🎈Идет активное рефинансирование на выгодных для компании условиях, МТС привлекает на публичном долговом рынке средства со ставкой НИЖЕ ключевой. Это позволяет заместить более дорогие кредиты, чтобы сократить будущие выплаты процентов. Это нужно продолжать, конечно.

🎈Возможно, стоит подумать в сторону больше доли долгосрочных займов с фиксированной ставкой. Это, конечно, рискованное решение, здесь стоит подумать еще и еще. Но если угадать движение КС ЦБ, можно выиграть относительно флоатерных займов.

🎈Четкая концентрация на высокомаржинальных направлениях, причем от всех подразделений требовать монетизации не в перспективе нескольких лет, а уже сегодня. Я про AdTech, Cloud и особенно, про Media. Они должны четко обещать, что каждый вложенный рубль обернут быстро и с хорошей прибылью. По другому инвестировать сейчас нельзя. Время разбрасывать камни прошло, сейчас пора сенокоса.

🎈В Банк никогда особо не верил. Хотя временами он давал хороший вклад. Сейчас явно нужно пересматривать многое, постараться удержать портфель, поискать способы улучшения его маржинальности. Я в этом мало смыслю. Но пользуюсь другими банками, по тем или иным причинам. В каждом есть какие-то свои приятные фишки, а что есть в этом?

🎈 Контроль операционных расходов. Здесь можно четко видеть, компания уже этим озаботилась и серьезно. Поджаты многие направления, четче обозначено кто и почему тратит, былая вольница - в прошлом. Это очень разумно сделано и своевременно. Должно дать плоды, но важно продолжать четкий контроль, как бы не хотелось еще "вот туда" и "вот на это" залить денег. Сейчас нужна концентрация и дисциплина в плане расходов.

Если компания правильно сделает то, что зависит от нее, а звезды встанут благоприятно, мы еще увидим новые позитивные рекорды в исполнении МТС, благо для этого есть стратегические основания. Но период сейчас не из простых.

