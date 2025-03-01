Итоги года. Развитие сетей: В 2024 году T2 установила свыше 36 тысяч базовых станций

01.03.2025, MForum.ru

Оператор T2 в 2024 году запустил в работу на 115% больше базовых станций, чем в 2023 году. Кроме того, была обеспечена поддержка VoLTE во всех регионах присутствия, с применением решений российской разработки.

По данным оператора, за счет проведенной в 2024 году работы, услуги LTE получили 269 малых населенных пунктов. Рефарминг затронул 43 региона страны. Год завершен с 0 количеством аварий "первого приоритета".

В 2024 году компания T2 была сосредоточена на выполнении проектов по внедрению новых технологий и на расширении покрытия сети во всех регионах присутствия.

В 2024 году компания установила свыше 36 тысяч БС - более, чем в 2 раза больше, чем в 2023 году. Количество сайтов выросло более, чем на 6 тысяч (+36% год к году). Новая телеком-инфраструктура позволила добиться более высокого качества связи в больших городах.

Технический департамент оператора еженедельно переводит частоты 2100 МГц для использования сетями LTE - это позволяет наращивать доступные скорости мобильного интернета и повышать надежность связи. Рефарминг прошел в 43 регионах присутствия, затронув как крупные города, так и поселки городского типа.

T2 продолжает перевод сети с радиорелейной связи на использование ВОЛС на новых объектах в ряде регионов. В частности, в 2024 году построено и принято в эксплуатацию 2883 канала. Годом ранее количество аналогичных проектов составляло 682. ВОЛС обеспечивает более высокую емкость канала связи и независимость качества сигнала от погодных или климатических условий.

За 3 месяца технический департамент компании реализовал проект по внедрению технологии VoLTE во всех регионах присутствия. В 22 регионах были задействованы решения отечественного разработчика - НТЦ Протей.

Для повышения производительности сети и обеспечения дополнительной емкости перед запуском VoLTE T2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. На текущий момент доля голосового трафика в сети 4G по данным компании - более 55%.

Оператор сообщает, что нарастил емкость системы голосовой коммутации (CS Core) в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Ростове. В Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде эти системы были заменены. T2 запустила системы пакетной коммутации (PS Core) в Новосибирске, а в Нижнем Новгороде и в Ростове - расширила.

В декабре 2024 года T2 совместно с компанией Ростелеком запустила в коммерческую эксплуатацию первые 20 БС Булат в Нижегородской области. Оборудование прошло тестирование в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода. Эти базовые станции работают в стандартах GSM и LTE1800 в мульти-операторской сети, что позволяет всем операторам "большой четверки" совместно использовать инфраструктуру для предоставления услуг жителям обслуживаемой территории.

Как сообщает оператор, в 2024 году значительно улучшилось покрытие сети T2 на федеральных трассах М-4, М-5 и на участке М-10. В марте 2024 года оператор обеспечил покрытием скоростную трассу М-12, а в июле - 100% покрытие было построено на трассе М-11. Строительство затронуло крупные трассы Татарстана, Кировской, Оренбургской, Челябинской, Липецкой, Пензенской, Тамбовской, Саратовской и Брянской областей, а также Мордовии и Пермского края.

Проводились работы по улучшению стабильности связи в метро Москвы и Санкт-Петербурга. Новые станции столичного метро были оборудованы телеком-инфраструктурой T2 еще до их официального открытия.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Прошедший год был грандиозным для компании с точки зрения строительства инфраструктуры, мы превзошли собственные ожидания и в несколько раз увеличили темп вывода новых сайтов в эфир. Важно, что большое количество новых объектов не сказалось на качестве предоставляемых услуг – сеть работает стабильно, 2024 год обошелся без аварий первого приоритета. Технический департамент непрерывно работает над увеличением доступности и расширением покрытия сети. В 2025 году мы будем преследовать не менее амбициозные цели, что поможет компании наращивать абонентскую базу и улучшать качество услуг».

Стоит отметить, что 36 тысяч базовых станций, развернутых за год – это в 1.5-2 раза большее число БС, которые в среднем разворачивали за год операторы «большой четверки» до 2022 года. Можно говорить об опережающем развитии инфраструктуры T2?

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: T2 тэдва развитие сетей итоги года

--