Итоги полугодия:МегаФон отчитался за 1H2024 – позитивно

MForum.ru

Итоги полугодия:МегаФон отчитался за 1H2024 – позитивно

16.08.2024, MForum.ru

Основные показатели бизнеса любого оператора сотовой связи – выручка (первичный показатель), чистая прибыль и CAPEX. Совокупность этих показателей в динамике в целом в достаточной мере позволяет оценить бизнес оператора. Давайте почитаем пресс-релиз МегаФона с итогами 1H2024 под этим углом.

 

 

Выручка

Выручка МегаФон за первое полугодие 2024 года составила 222 млрд руб. – рост на 5,84% гг. В условиях, когда ФАС держит операторов за.. руки и ноги (иногда их выкручивая), это достойный результат.

Выручка такого оператора как МегаФон, который не пытается заниматься всем на свете, а сосредоточен на телекоме, формируется по сути двумя основными источниками – сервисной выручкой и выручкой от продаж абонентского оборудования. Обе эти категории выросли, сервисная выручка достигла 192 млрд руб. (+4,77% гг) – здесь опять вспоминается ФАС. Продажи абонентского оборудования выглядят совсем симпатично – практически 30 млрд за полгода, +13,26%.

Чем можно объяснить рост сервисной выручки – в условиях, когда рост цен искусственно сдерживается?

Как обычно, суперпозицией нескольких факторов.

  • На 2% выросла абонбаза оператора, до 77,26 млн человек.
  • Хорошо «зашла» абонентам услуга «Мегасемья» - ее бы стоило, наверное, запустить и пораньше.
  • Немного снизился, как я слышал, отток абонентов.
  • А также выросло потребление интернет-трафика – на 12% год к году. Казалось бы, при таком росте трафика и прочих позитивных факторах рост выручки мог бы быть и выше. Но давайте не забывать о том, что у немалого числа пользователей все еще работают анлимы, так что пока что не каждый дополнительный байт трафика приносит оператору дополнительные доходы.

Направление услуг фиксированного доступа и связи показывает небольшой, но стабильный рост – 8% вот уже три последних года.

Абонентское оборудование

Что касается абонентского оборудования, то, признаюсь, я тоже приложил к этому руку (и деньги), купил в салоне МегаФон два смартфона Xiaomi, поскольку цены по акции были вполне приемлемые, плюс мне еще подарили USB-шнур для мощных зарядок.

В компании рост объемов продаж объясняют набором причин, среди который выделю расширение ассортимента, наращивание каналов продаж.

Оператор отмечает также успех реализации продукции под собственными торговыми марками – Fontel и StellarWay (аксессуары) – как раз такой шнур я и получил по акции. Что касается Fontel, то компания постепенно расширяет линейки – кроме кнопочных телефоном под этим брендом успешно продаются, например, детские часы с поддержкой 4G/LTE.

Насколько я знаю, у оператора неплохо получается связка оптовой и розничной торговли, каждое из направлений обеспечило свой растущий вклад в результаты.

По числу салонов МегаФон давно не дает точной цифры, но в мае 2024 года оператор сообщал о том, что количество розничных салонов превышает 4 тысячи и о том, что нет планов на какое-то их заметное сокращение. Что конечно не отменяет постоянно ведущуюся работу по оптимизации сети – малоэффективные салоны закрывают, открывая вместо них салоны в точках с высокой проходимостью и, соответственно, спросом.

OIBDA, маржа OIBDA, чистая прибыль

Вернемся к финансовым показателям из таблицы.

Следующая строка – OIBDA, которая выросла до 98 322 (+4,43% гг). Отмечу, что этот показатель вырос, но не на ту же сумму, что выросла выручка. Рентабельность по этому показателю – 44,26% - показатель по-прежнему остается высоким, но он не вырос. Компания показала 26,9 млрд чистой прибыли, но она тоже не росла. Впрочем, стабильная прибыль – это тоже хороший результат.

В целом эти показатели считаю хорошими, т.к. они могли упасть и весьма ощутимо. Посудите сами – с 1 января на операторов бетонной плитой обрушилась отмена льготы по частотам LTE. Затраты на частоты выросли в разы, это должно было дать существенный вклад в рост операционных затрат.

Не будем забывать и о фонде оплаты труда. В условиях дефицита кадров, он тоже обычно демонстрирует стремление к росту, ведь терять ценных сотрудников операторам крайне невыгодно. Сюда же, наверное, стоит отнести растущую стоимость денег, хотя у МегаФона и максимальный уровень кредитоспособности – AAA, привлечение денег с учетом высокой учетной ставки ЦБ РФ, обходится все дороже.

Так что даже стабильные показатели – уже успех в наши непростые времена. Хотя, если бы не позиция ФАС, показатели могли бы быть лучше.

CAPEX

Мы добрались до строки CAPEX, капиталозатрат компании. На первый взгляд, здесь наблюдается ахтунг, -63,3% гг. Давайте подумаем, с чем это может быть связано.

Недавно я пытал свои источники в компании и они клялись, что затраты на развитие инфраструктуры сети не поменялись. Как человек, который буквально каждый день читает и публикует релизы о том, как МегаФон развернул новое или дополнительное оборудование все в новых и новых населенных пунктах, а также вдоль автотрасс, я этому в значительной степени готов поверить.

Есть и цифры – на текущий момент МегаФон обеспечил покрытием LTE свыше 90% населенных пунктов численностью выше 1000 человек. Вторая цифра – покрытие LTE обеспечивается более, чем на 80% ключевых автомобильных трасс страны.

Не буду детально напоминать про оценки Ookla – по данным этой компании МегаФон остается уверенным лидером по скорости мобильного интернета в стране (8-й раз подряд) и по обширности покрытия (3-й раз подряд).

Но если расходы на развитие и поддержание работы сети существенно не поменялись, то чем же объясняется столь заметное сокращение показателя CAPEX?

Есть объяснения для части сокращения этого показателя, прежде всего, это эффект «высокой базы» прошлого года. В 1H2023 CAPEX существенно подскочил за счет покупки товарного знака Yota за 27 млрд руб. В этом году аналогичного списания не было.

Кроме того, в прошлом году в первом полугодии оператору пришлось тратиться на развитие ряда активов, приобретенных в 2022 году.

Так что падение CAPEX предлагается считать более-менее «техническим», связанным с one off списанием. Если заглянуть в отчет за 2022 год CAPEX был 35,6 млрд. Это уже куда ближе к текущим 26 млрд.

Хотелось бы взглянуть еще на свободный денежный поток, но с ходу цифр не нашел, нужно будет еще порыться.

Итого

В общем и в целом считаю, что МегаФон отчитался неплохо, с учетом текущей совсем непростой ситуации. Впереди, скорее всего, еще более сложный для российских операторов период, так что и МегаФону, и другим операторам хочется посоветовать уделить повышенное внимание контролю расходов и поиску новых источников доходов.

То регулирование российского телекома, которое мы сейчас имеем, оставляет операторам не так уж много шансов на быстрое технологическое развитие и на рост доходов, как было когда-то, когда телеком в России развивался в отсутствие жесткого регулирования. В этих условиях придется все более тщательно продумывать свои ходы, чтобы сохранить бизнес и качество услуг хотя бы на привычном абонентам уровне. Впрочем, как показывает ситуация вокруг Youtube, даже это на сегодня - проблематично и мало зависит от операторов.

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теги:  развитие сетей МегаФон итоги полугодия итоги квартала

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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