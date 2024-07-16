Развитие сетей: Ookla подтвердила лидерство МегаФон по скорости мобильного интернета в 1H2024 году

16.07.2024, MForum.ru

МегаФон представил лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети, по оценкам Ookla за 1H2024.

Скорости

Исследование, которое проводила компания Ookla на основе данных, собираемых с помощью приложения, устанавливаемого абонентами для оценки возможностей сети. Всего было обработано 12,75 млн замеров по России, проведенных на 1,38 млн различных устройств.

Итак, результаты - МегаФон подтвердил свое лидерство по ряду показателей вот уже 8-й год подряд. Медианная скорость скачивания - 29,65 Мбит/с, а медианная скорость загрузки в направлении от абонентского устройства к сети - 9,46 Мбит/с.

Площадь покрытия

При обработке результатов в Ookla разбивают полученные данные на участки площадью 5 кв. км. Данные с каждого такого участка, где была доступна сотовая связь, обрабатывались отдельно. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации сравнивались итоги сканирования минимум с 2 разных аппаратов. Для оценок покрытия учитывались результаты более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн различных устройств.

МегаФон показывает лучшие результаты по по этому показателю 3-й год подряд.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.

Данные в целом выглядят вполне убедительно, поскольку основаны они на миллионах пользовательских тестов. Несколько удивительно, что на сети МегаФон число выполненных тестов вдвое больше, чем на сети Билайн или сети Tele2 и существенно больше, чем на сети МТС. Объяснять этот феномен я не берусь.

🔹 Какая мобильная сеть дает самые высокие скорости

🔹 Покрытие по регионам России

🔹 Регионы лидерства

🔹 Города лидерства

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