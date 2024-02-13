Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - села Янкуль и Красноярское

MForum.ru
13.02.2024,
В Ставропольском крае МегаФон развернул дополнительное телеком оборудование в селах Янкуль и Красноярское. По данным оператора, это обеспечило прирост доступных скоростей примерно на 11%.
Янкуль и Красноярское находятся на Ставропольской возвышенности. Новые базовые станции обеспечили возможность пользоваться мобильным интернетом практически в любой части села, скорости могут достигать 40 Мбит/с.
«Мы регулярно улучшаем качество покрытия в сельской местности, ориентируясь на анализ потребления интернета. Расход трафика у абонентов в малых населенных пунктах повышается с каждым годом, в 2023 прирост составил более 15 %. Сегодня нет района или города на Ставрополье, которого бы не коснулись цифровые изменения. Только за последние 6 месяцев наши специалисты построили и модернизировали порядка 200 объектов инфраструктуры», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
По данным Ookla за 4q2023 мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым на Ставрополье. Медианная скорость скачивания в крае - по данным Ookla - 27 Мбит/с.
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теги: развитие сетей МегаФон Ставропольский край
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