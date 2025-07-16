Развитие сетей: Билайн в Самарской области - LTE стал быстрее для жителей восьми населенных пунктов

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Самарской области - LTE стал быстрее для жителей восьми населенных пунктов

16.07.2025, MForum.ru

Как сообщает Вымпелком, за последние месяцы оператор подключил к LTE еще 8 малых населенных пунктов в 4-х районах региона.

В частности, БС оператора обеспечивают связь на территории следующих сел, коттеджных поселков и СНТ:

  • Пахарь, Петра Дубрава - Волжский район;
  • Большая Раковка, Гражданский, Жареный Бугор (коттеджный поселок Шишки), Светлое Поле - Красноярский район;
  • Нижнее Санчелеево (СНТ Зеленая даль) - Ставропольский район
  • Надеждино - Сызранский район

За счет вновь установленного оборудования более 12 тысяч жителей смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовыми услугами. Выросла пропускная способность сети в области.

«Развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться в приоритете у нашей команды, и мы постоянно работаем в этом направлении, расширяя покрытие 4G даже в отдаленных уголках области», — комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

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теги: Самарская область Билайн ВымпелКом развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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