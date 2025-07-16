Развитие сетей: Билайн в Самарской области - LTE стал быстрее для жителей восьми населенных пунктов

16.07.2025, MForum.ru

Как сообщает Вымпелком, за последние месяцы оператор подключил к LTE еще 8 малых населенных пунктов в 4-х районах региона.

В частности, БС оператора обеспечивают связь на территории следующих сел, коттеджных поселков и СНТ:

Пахарь, Петра Дубрава - Волжский район;

Большая Раковка, Гражданский, Жареный Бугор (коттеджный поселок Шишки), Светлое Поле - Красноярский район;

Нижнее Санчелеево (СНТ Зеленая даль) - Ставропольский район

Надеждино - Сызранский район

За счет вновь установленного оборудования более 12 тысяч жителей смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовыми услугами. Выросла пропускная способность сети в области.

«Развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться в приоритете у нашей команды, и мы постоянно работаем в этом направлении, расширяя покрытие 4G даже в отдаленных уголках области», — комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Самарская область Билайн ВымпелКом развитие сетей

--