Развитие сетей: МегаФон в Самарской области - скорость мобильного интернета выросла в Самаре

04.06.2025, MForum.ru

По данным компании, после реализации в областной столице масштабного проекта по технической настройке сети, скорости, доступные абонентам, выросли более, чем на 10%.

Работы продолжались с октября 2024 года во всех районах города - от центра до окраин и в пригородах. Обновление затронуло жилые кварталы, торговые центры, промышленные предприятия, зоны отдыха и санатории. Отдельное внимание уделили ключевым транспортным узлам — авто- и ж/д вокзалам.

На начальном этапе специалисты провели драйв-тесты и аудит существующего оборудования. Это позволило выявить зоны, требующие оптимизации. Инженеры провели настройку радиопараметров, изменили азимуты и углы наклона антенн. Настройки сети требуются периодически, с учетом изменений в городском ландшафте, прежде всего, в результате строительства. Настройка позволила нарастить зону покрытия сети, эффективность использования частотного ресурса оператора.

«За последний год потребление мобильного интернета в Самаре выросло на 15%. Учитывая развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, регулярная модернизация сети становится необходимостью. Рациональное использование частотного ресурса — приоритет в таких работах. Правильные настройки помогают разгрузить сети, увеличить скорость скачивания в гаджетах самарцев, а также создать условия для роста числа абонентов в будущем», — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

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теги: развитие сетей МегаФон Самарская область

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