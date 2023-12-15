Развитие сетей: МегаФон в Самарской области ускорил свыше 700 BS

MForum.ru
15.12.2023,
МегаФон сообщает, что в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Октябрьске, Нефтегорске прошли работы по улучшению инфраструктуры связи.
В ходе рефарминга оператор запустил новый слой LTE, что добавило сети емкость. Дополнительная емкость позволяет обеспечить абонентам более высокую среднюю скорость передачи данных.
«Объёмы информации, которые жители Самарской области потребляют в Сети, постоянно растут. Города имеют большую плотность населения и высокий спрос на связь. На горожан, наших абонентов, приходится более 70% всего мобильного интернет-трафика региона. Самый востребованный контент у местных жителей — видео. Проведенные инфраструктурные работы позволили уменьшить время загрузки полнометражных фильмов и коротких роликов до 30%», — отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
В рамках модернизации и развития сети, были установлены новые базовые станции LTE МегаФон в новых и густонаселенных районах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска. Появление новых базовых станций не только нарастило покрытие, но и сняло часть нагрузки с существующих объектов связи.
В целом, по данным МегаФон, техническая служба оператора модернизировала оборудование и установила базовые станции более чем в 250 населенных пунктах области.
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теги: МегаФон развитие сетей Самарская область
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