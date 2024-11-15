Развитие сетей: МегаФон в Самарской области - еще 66 населенных пункта получили LTE

15.11.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон - в ходе реализации 2-го этапа федерального проекта УЦН 2.0 более 15 тысяч жителей небольших населенных пунктов в 21 регионе Самарской области получили доступ к сети LTE.

Проект осуществлялся в сотрудничестве с департаментом информационных технологий и связи Самарской области. Как заявляет МегаФон, максимальная скорость интернет-доступа после проведенных работ может достигать 50 Мбит/с.

«Расширение сети в небольших и удаленных поселениях — социально значимая задача. В таких посёлках большая доля пожилых людей, которым важно оставаться на связи с детьми и внуками. Кроме того, стабильный сигнал облегчает выполнение повседневных задач, позволяет получать образование и работать, не выезжая в районные центры. По росту трафика мы видим востребованность мобильного интернета у сельских жителей. В среднем на одного сельчанина приходится 32 Гбайт трафика в месяц — на 15% больше чем годом ранее», — комментирует Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.

Сеть МегаФон, разворачиваемая в рамках УЦН2.0 используется "средние" и "высокие" диапазоны частот. Поддерживается технология VoLTE.

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теги: МегаФон развитие сетей УЦН Самарская область

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