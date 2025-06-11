Развитие сетей: Билайн в Самарской области - оператор запустил 2 новых БС в селе Зольное

11.06.2025, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о запуске двух новых БС в селе Зольное, что расположено на берегу Волги в Самарской области.

Село Зольное – одно из самых востребованных направлений у туристов, приезжающих в регион, так как является ближайшим населенным пунктом на пути сразу к нескольким вершинам Жигулевских гор: к Ведьминой, Можжевеловой, Наблюдателю и Стрельной. Последние две считаются сегодня самыми высокими точками Жигулей.

«Традиционно, с приближением летнего сезона Самарская область становится одним из главных туристических центров страны и принимает множество гостей из разных уголков, желающих своими глазами увидеть великолепие Волги и ее берегов. Учитывая это, мы заранее наращиваем мощности нашей сети и обновляем инфраструктуру в знаковых точках региона, чтобы наши клиенты могли наслаждаться пребыванием в области и получать только позитивные эмоции, не задумываясь о связи», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

ВымпелКом утверждает, что в 2025 году покрытие LTE стало надежнее и в других частях Самарской области. Только за 1q2025 инфраструктура модернизирована в шести районах - в Волжском, Кинельском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском и Похвистневском.

В общей сложности, по итогам проведенных работ, качество мобильного интернета и голосовой связи улучшено для тысяч сельчан в 13 малых населенных пунктах: Воскресенка, Дубовый Гай, Зуевка, Кириллинский, Колывань, Малая Малышевка, Новое Мансуркино, Новый Сарбай, Среднее Аверкино, Хилково, Чапаевский, Черноречье и Яблоновый Овраг.

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теги: Билайн ВымпелКом Самарская область развитие сетей

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