Развитие сетей: Билайн в Самарской области - подключено еще 15 малых населенных пунктов

14.02.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о подключении к высокоскоростному мобильному интернету 15 малых населенных пунктов в 11 районах Самарской области.

В частности, появились новые базовые станции Билайн в Иглино, административном центре Иглинского района, а также в Чуваш-Кубово, Балтике, Ягодном, Урман и СНО Акбердинское. Выросла емкость сети, что повысило стабильность ее работы.

В частности, связь 4G оператора и возможность использования режима VoLTE для голосовой связи появилась в следующих селах и деревнях региона:

Борский район – поселок имени Клары Цеткин;

Волжский район – Культура, Рамушки;

Кинельский район – ж/д_ст Тургеневка;

Кинель-Черкасский район – Богородское;

Клявлинский район – Петровка;

Кошкинский район – Старая Кармала;

Красноармейский район – Алексеевский, Колыбеловка;

Красноярский район – Кривое Озеро, Светлый Ключ;

Сергиевский район – Елшанка, Успенка;

Челно-Вершинский район – Краснояриха;

Шигонский район – Маза.

Так реализуется участие ВымпелКом в федеральном проекте УЦН, реализуемом по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

«Развитие сети в удаленных селах и деревнях продолжает оставаться одним из приоритетных направлений нашей работы. Осенью 2023 года мы присоединились к программе УЦН, и за это время уже запустили скоростную 4G-сеть в 105 небольших селах и деревнях области. Сегодня их жители могут оценить все ее преимущества – от заказа необходимых лекарств через онлайн-аптеки до прохождения консультации у ведущих врачей по видеосвязи», – комментирует директор Самарского отделения билайна Дмитрий Фомин.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Самарская область

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