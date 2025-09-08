Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - оператор расширил покрытие в Георгиевске

08.09.2025, MForum.ru

По данным оператора, положительные изменения могли почувствовать более 60 тысяч жителей Георгиевска.

Город входит в агломерацию Кавказских Минеральных Вод — самого густонаселенного района Ставрополья. Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самом Георгиевске, так и в близлежащих населенных пунктах — станице Александрийской и селе Обильном. Телеком-оборудование оператора здесь действует уже более 20 лет. Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в этом году расширило площадь покрытия сети, улучшило качество голосовой связи и передачи данных.

«В Георгиевске мы построили новые базовые станции и “прокачали” существующую инфраструктуру, чтобы наши абоненты всегда имели непрерывный доступ к информации и коммуникации. Мы хотим, чтобы Кавказские Минеральные Воды оставляли только положительные впечатления и у местных жителей, и у туристов, поэтому с начала года на курортах построили более 20 новых телеком-объектов, усовершенствовали около 100», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Как показывает big data оператора, чаще всего в город приезжают жители Ростовской области, Калмыкии и Дагестана. Так, за прошедшее лето здесь использовали на 25% больше интернет-данных, чем за тот же период в 2024 году.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Ставропольский край МегаФон

--