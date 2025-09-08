Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - оператор расширил покрытие в Георгиевске

MForum.ru
08.09.2025,
По данным оператора, положительные изменения могли почувствовать более 60 тысяч жителей Георгиевска.
Город входит в агломерацию Кавказских Минеральных Вод — самого густонаселенного района Ставрополья. Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самом Георгиевске, так и в близлежащих населенных пунктах — станице Александрийской и селе Обильном. Телеком-оборудование оператора здесь действует уже более 20 лет. Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в этом году расширило площадь покрытия сети, улучшило качество голосовой связи и передачи данных.
«В Георгиевске мы построили новые базовые станции и “прокачали” существующую инфраструктуру, чтобы наши абоненты всегда имели непрерывный доступ к информации и коммуникации. Мы хотим, чтобы Кавказские Минеральные Воды оставляли только положительные впечатления и у местных жителей, и у туристов, поэтому с начала года на курортах построили более 20 новых телеком-объектов, усовершенствовали около 100», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
Как показывает big data оператора, чаще всего в город приезжают жители Ростовской области, Калмыкии и Дагестана. Так, за прошедшее лето здесь использовали на 25% больше интернет-данных, чем за тот же период в 2024 году.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Ставропольский край МегаФон
--
Публикации по теме:
16.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Самарской области - LTE стал быстрее для жителей восьми населенных пунктов / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ставрополье - мобильный интернет ускорен на восточных границах края / MForum.ru
10.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - еще 19 малых сельских населенных пунктов получили интернет в рамках УЦН / MForum.ru
26.05. [Новости компаний] Драйв-тесты: В DMTel оценили сотовую связи и мобильный интернет на Северном Кавказе / MForum.ru
07.04. [Новости компаний] VoWiFi: T2 двинулся в VoWiFi широкими шагами / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru
29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru