Развитие сетей: МегаФон в Ставрополье - мобильный интернет ускорен на восточных границах края

16.06.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенной модернизации телеком-оборудования в ряде населенных пунктов Нефтекумского округа. За счет этого, максимальная скорость мобильного интернета в гаджетах абонентов по данным компании выросла на 10% до 85 Мбит/с.

В частности, специалисты оператора расширили используемую полосу частот в диапазоне 2100 МГц в ауле Уч-Тюбе, поселке Затеречный, на контрольно-пропускном пункте при въезде в Дагестан. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов.

Теперь мобильный интернет может использовать больше абонентов - это сразу сказалось на результатах. За прошедшие 5 месяцев абоненты компании стали потреблять на 60% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. По данным оператора, ежемесячное потребление достигло в среднем около 35 ГБ.

«По информации наших аналитиков, нагрузка на сеть в этой части региона повышается именно в летний период. Мы подготовились к пику потребления и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на востоке, но и в десятке других небольших населенных пунктов», — рассказал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также на особо жарких территориях Нефтекумского округа МегаФон обновил климатическое оборудование. Оно обеспечивает абонентам стабильный сигнал, даже когда столбик термометра достигает отметки 45°C.

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теги: МегаФон Ставропольский край развитие сетей

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