Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - еще 19 малых сельских населенных пунктов получили интернет в рамках УЦН

10.06.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сети сотовой связи еще в 19 селах, хуторах, поселках или станицах Ставрополья в рамках программы Устранение цифрового неравенства нацпроекта Цифровая экономика. Возможность пользоваться услугами голосовой связи и мобильным интернетом МТС получили почти 5 тысяч человек.

Сеть заработала для жителей сел, хуторов, посёлков и станиц в Андроповском, Буденновском, Георгиевском, Изобильненском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном, Туркменском округах. Все населенные пункты — малые, в них проживает от 100 до 400 человек.

Самый небольшой населенный пункт, подключенный в рамках программы, — хутор Красная Балка в Изобильненском округе. Здесь, всего в 40 километров от краевого центра, живет около сотни человек.

Многие населенные пункты известны природными, археологическими и культурными достопримечательностями. Например, в Красной Балке расположен «Каменный хаос» — это образования ракушечника, которые тысячелетия назад залегали на дне Сарматского моря. В зоне покрытия хутора Смыков расположены несколько баз отдыха на Новотроицком водохранилище. Эти места востребованы для отдыха у жителей Ставрополья. Теперь они будут на связи, отправляясь на прогулку или пикник.

«Программа «Устранение цифрового неравенства», в которой участвуют операторы, позволяет приходить даже в такие небольшие населенные пункты и решать социальные задачи для населения», — прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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теги: МТС Ставропольский край УЦН развитие сетей устранение цифрового неравенства

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