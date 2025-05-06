Кадры: Святослав Кошурников - новый директор филиала МТС в Ставропольском крае

MForum.ru
06.05.2025,
МТС сообщает о назначении директором филиала в Ставропольском крае Святослава Кошурникова. Он возглавлял региональное подразделение компании в Тамбовской области.
Святослав продолжит развитие МТС, как технологического лидера в Ставропольском крае. Филиал входит в число крупных региональных подразделений компании с большой абонбазой, портфелем крупных и разнообразных b2b-кейсов.
«Святослав опытный менеджер, который давно работает в нашей компании. На новой позиции в зону его ответственности войдет управление всеми процессами компании в Ставропольском крае и Республике Калмыкия. Также Святослав продолжит интеграцию группы компаний «Зеленая точка» в команду и бизнес-процессы МТС. Особое внимание будет уделено дальнейшей цифровизации региона, расширению сети сотовой связи и улучшению качества передачи данных. Например, в части покрытия автомобильных дорог, малых населенных пунктов, дальнейшего внедрения в сеть МТС отечественных базовых станций Иртея», — прокомментировал вице-президент МТС по развитию регионов Михаил Граник.
Биография Святослава Кошурникова
Святослав Кошурников родился в 1974 году в городе Шелехове Иркутской области. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2006-2015 годах занимал руководящие должности в банковской сфере. С 2019 по 2021 руководил собственной розницей МТС дивизиона «Юг». В 2021 году продолжил развитие в компании на должности директора филиала МТС в Тамбовской области. С 2025 года – директор МТС в Ставропольском крае.
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теги: МТС Ставропольский край
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