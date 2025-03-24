Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - оператор сообщает о росте скоростей в поселке Новотерский

24.03.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, скорость интернет доступа выросла в Новотерском на 10% после того как МегаФон модернизировал телеком-оборудование стандарта LTE с использованием частотного диапазона 2100 МГц, высвобожденного от 3G.

Территории, где улучшена связь, это жилые кварталы, частный сектор, сельскохозяйственные постройки, выставочный центр МинводыЭкспо.

Минеральные Воды в окрестностях которого расположен поселок Новотерский - один из самых "качающих" населенных пунктов региона, с начала года абоненты скачали здесь более 1.5 ТБ, что на 22% больше чем годом ранее.

«Непрерывное развитие инфраструктуры связи позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить нашим абонентам скорость мобильного интернета до 85 Мбит/с в условиях растущей застройки, а соответственно и увеличения количества пользователей. В Минераловодском округе уже не осталось мест, где требовалось бы увеличение пропускной способности. Не только в крупных населенных пунктах, но и в малых хуторах наши инженеры подключили дополнительные средне- и высокочастотные диапазоны LTE, что повлияло на изменения качества связи в лучшую сторону», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон Ставропольский край развитие сетей

--