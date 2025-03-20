Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в 8 крупнейших СНТ

20.03.2025, MForum.ru

Дачники и любители загородного отдыха Ярославского района Ярославской области теперь могут пользоваться сервисами на скорости до 40 Мбит/с.

Оператор построил новую инфраструктуру связи, заметно нарастив пропускную способность сети в Бельково и Котельницах, а также на территории близлежащих дачных товариществ Мичуринец, Лазурный, Железнодорожник, Березка-3, СНТ Пахма, ЯЭМЗ, Наука и Станкостроитель.

Обновление оборудования и использование "высокочастотного диапазона" 4G/LTE позволило разгрузить локации с высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей. Теперь владельцы земельных участков в малых населенных пунктах Ивняки, Сарафаново, Бардуково и Хозницы получили надежный доступ к LTE.

«Ежегодно мы наблюдаем так называемую сезонную миграцию, когда в теплое время года горожане проводят много времени на дачах. Параллельно с этим увеличивается потребление интернет-трафика в садовых товариществах. Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить городской комфорт в тех локациях, где это необходимо, идя навстречу запросам абонентов. Работа по проектированию началась еще зимой, чтобы к весеннему сезону увеличенная скорость мобильного интернета была доступна максимальному числу любителей загородного отдыха», — рассказал директор МегаФона в Ярославской области Сергей Тимонин.

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теги: МегаФон Ярославская область развитие сетей

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