Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области: в Мышкине ускорен интернет

19.07.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, жители и гости Мышкина теперь могут на 20% быстрее загружать данные - для этого инженеры оператора развернули в городе дополнительное оборудование в диапазоне 4G/LTE.

В Мышкине живет всего чуть более 5 тысяч человек, это самый маленький город на Верхней Волге. Город стоит на участке судоходного пути между Угличем и Рыбинском, встречая около 500 круизных лайнеров в год.

В 2024 году аналитики МегаФон изучили потребление мобильного трафика в центре города инструментами big data. Собранные данные стали основой модернизации на нескольких телеком-объектах, инженеры компании спланировали размещение инфраструктуры и развернули дополнительный слой LTE.

«Мышкин является одним из самых популярных маршрутов у любителей экскурсий выходного дня, только в июне город посетило на 36% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно туристы прокачивают здесь свыше 13 Терабайт интернет трафика. Благодаря работе по улучшению качества и увеличению скорости интернета туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха в Мышкине», - поясняет Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

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теги: МегаФон развитие сетей Ярославская область

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