Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - новые скорости мобильного интернета получили жители Угличского района

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - новые скорости мобильного интернета получили жители Угличского района

24.10.2025, MForum.ru

Модернизация действующих объектов связи помогла улучшить зону покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%.

Покрытие мобильной сети четвертого поколения увеличилось в деревнях Поповка, Противье и Высокое, расположенных вдоль течения реки Улейма. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями — дата трафик в октябре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В селе Покровское и деревне Новой, расположенных недалеко от самой длинной кольцевой дороги России — трассы «Золотое кольцо», тоже разместили новое оборудование, работающее сразу в нескольких диапазонах. Это позволило обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на дороге, так и на жилых улицах.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Также благодаря проведённым работам на сети высокоскоростной интернет стал доступен более тысячи сельских жителей, проживающих в населённых пунктах рядом с автотрассами внутриобластного значения. В том году мы улучшили покрытие и ускорили интернет вдоль внутриобластных трасс в Ростовском, Большесельском, Борисоглебском и Ярославском районах», — отмечает Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Ярославская область развитие сетей МегаФон

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

10.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - оператор нарастил зону покрытия и ускорил мобильный интернет на автотрассах / MForum.ru

11.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Ярославской области - оператор провел модернизацию сети в Ярославле / MForum.ru

25.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - улучшено качество связи в городке Гаврилов-Яма / MForum.ru

28.05. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: МегаФон улучшил покрытие на трассе М8 в Ярославской области / MForum.ru

19.05. [Новости компаний] B2B: Билайн подключил автоматический пост весогабаритного контроля в Ярославской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки]  Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: