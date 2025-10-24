Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - новые скорости мобильного интернета получили жители Угличского района

24.10.2025, MForum.ru

Модернизация действующих объектов связи помогла улучшить зону покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%.

Покрытие мобильной сети четвертого поколения увеличилось в деревнях Поповка, Противье и Высокое, расположенных вдоль течения реки Улейма. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями — дата трафик в октябре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В селе Покровское и деревне Новой, расположенных недалеко от самой длинной кольцевой дороги России — трассы «Золотое кольцо», тоже разместили новое оборудование, работающее сразу в нескольких диапазонах. Это позволило обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на дороге, так и на жилых улицах.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Также благодаря проведённым работам на сети высокоскоростной интернет стал доступен более тысячи сельских жителей, проживающих в населённых пунктах рядом с автотрассами внутриобластного значения. В том году мы улучшили покрытие и ускорили интернет вдоль внутриобластных трасс в Ростовском, Большесельском, Борисоглебском и Ярославском районах», — отмечает Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Ярославская область развитие сетей МегаФон

--