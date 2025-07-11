Развитие сетей: Билайн в Ярославской области - оператор провел модернизацию сети в Ярославле

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Ярославской области - оператор провел модернизацию сети в Ярославле

11.07.2025, MForum.ru

Вымпелком сообщает, что продолжая модернизацию сети в Ярославской области, компания нарастила скорости 4G/LTE в Ярославле на 23%.

Для этого оператор нарастил емкость сети в Ярославле, добавив частот за счет рефарминга частот 3G.

Директор Ярославского отделения Билайна Вадим Бирюков: «Современный мир требует высоких скоростей и надежного соединения, ведь количество потребляемого контента неуклонно растет, и каждый житель региона нуждается в качественном доступе к интернету. Сегодня нагрузка на сеть увеличивается не только за счет количества пользователей, но и за счет объема передаваемых данных. Наши инвестиции в инфраструктуру позволили заметно повысить емкость сети 4G в Ярославле и области, сделав интернет быстрее и стабильнее».

Скорость мобильного интернета Билайна в области также выросла. Ранее оператор оптимизировал частоты, благодаря чему скорость 4G в городах Золотого кольца, по его данным, увеличилась в 1,5 раза.

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теги: Ярославская область Билайн ВымпелКом развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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