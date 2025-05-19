B2B: Билайн подключил автоматический пост весогабаритного контроля в Ярославской области

MForum.ru
19.05.2025,
В Ярославской области в 2024 году завершена реализация проекта по строительству автоматического поста весогабаритного контроля (АПВГК) на участке региональной автодороги Углич - Новый Некоуз - Брейтово (112-113 км).
Заказчиком проекта выступило Государственное казенное учреждение Ярославской области Ярдорслужба. Генподрядчиком стала компания ПАО Вымпелком, техническим партнером - отечественный производитель систем весогабаритного контроля АО ВИК Тензо-М.
Проект был реализован в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги» и государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства». Считается, что такие пункты служат сохранению дорожного покрытия за счет автоматического выявления нарушителей правил перевозки грузов. Прогноз объема штрафов, которые будут собраны за год - 60-80 млн рублей.
На этапе подготовки были проведены обследование участка, анализ проектной документации, организован подбор подрядчиков. Сам пост построен строго по проектным требованиям, прошел этап тестовой эксплуатации и переведен в опытную.
Помимо монтажа и настройки комплекса АПВГК на участке дороги проведен капитальный ремонт покрытия. В результате одна из ключевых трасс региона, через которую проходят грузовые потоки из Тверской и Псковской областей, взята под полный автоматизированный контроль.
Это решение позволило региону достигнуть одной из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:
«Контроль перегруза — это не просто вопрос штрафов, а стратегическая мера по сохранению дорожной инфраструктуры. Автоматизация позволяет снизить износ дорог и сократить расходы на их ремонт. Для нас участие в этом проекте — продолжение системной работы по внедрению цифровых решений в транспортную сферу российских регионов. Мы уверены, что этот опыт станет базой для масштабирования подобных решений в других субъектах страны».
Технологические решения Билайна для транспортной отрасли, а также успешные кейсы цифровизации инфраструктуры, будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
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теги: B2B подключенность связь вдоль автодорог Ярославская область
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