Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - оператор нарастил зону покрытия и ускорил мобильный интернет на автотрассах

МегаФон нарастил зону покрытия и скорость мобильного интернета на 30% для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами по направлению Ростов Великий - Борисоглебск, Никульское - Большое село и Ярославль - Семибратово.

С начала года МегаФон провёл работы на сети и ускорил мобильный интернет на внутриобластных автотрассах в Ярославской области в Ростовском, Гаврилов-Ямском и Большесельском районах. Строительство объектов связи рядом с дорогами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета подтверждает и увеличившийся объём интернет-трафика на дорогах региона. Только за 9 месяцев пользователи скачали на 16% больше данных, чем в 2024 году.

Был задействован среднечастотный диапазон.

За 9 месяцев несколько десятков тысяч абонентов проехали по внутриобластным трассам через села Шопша и Игрища, деревни Судино и Шалаево. Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов МегаФона составили автолюбители из Москвы: на их долю пришлось 30% трафика. В тройку лидеров вошли костромичи и владимирцы. Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила более 900 тысяч минут. За это время можно проехать из Ярославля до Переславля-Залесского туда и обратно более 8 тысяч раз. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Также благодаря проведённым работам на сети высокоскоростной интернет стал доступен трём тысячам сельских жителей, проживающих в населённых пунктах рядом с автотрассами внутриобластного значения», — говорит Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

